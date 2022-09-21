Геннадий Онищенко, Герой Труда ДНР: Мы с братьями-луганчанами - за референдумы

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

-… Геннадий Григорьевич, вот в ДНР и ЛНР, а также в Запорожье и на Херсонщине, объявили референдумы - республики и области решают войти в состав России. Что вы ждете от этих референдумов, как руководитель землячества в Москве?

- Кроме руководства землячеством, я еще - и гражданин Российской Федерации, и Донбасс мне очень близок. И то, что там сегодня происходит, воспринимаю и как личную трагедию. (Геннадий Онищенко закончил Донецкий мединститут, поэтому донбассовцы считают его своим. - А.Г.)

Республики только недавно были нами признаны как самостоятельные государственные образования, а обе названные области – только ступили на самостоятельный путь.

Вот та бесчеловечная политика, которую ведет нынешнее руководство, у меня язык не поворачивается сказать «Украины», это - бесчеловечное руководство здания на Банковой улице в городе Киеве…

- Да, где находятся президентские структуры.

- Так вот, если референдумы пройдут успешно и их конституционность будет подтверждена с нашей стороны (а в том, что так и будет, я не сомневаюсь)… Тогда принципиально изменится и правовой статус людей, живущих на этих территориях.

- Что вы имеете ввиду?

- Херсонская и Запорожская области - их же пытались заставить жить по законам, написанным многочисленными «руководителями», которые делали все, чтобы разорвать единый славянский народ.

В ДНР и ЛНР, начиная с 2014-го, все же создавали свое законодательство, которое, конечно же, далеко не совершенно.

Когда же республики Донбасса войдут в состав России, тогда и все социальные льготы - пенсионное обеспечение, поддержка семей, программы помощи материнству и детству, по здравоохранению, образованию - автоматически будут касаться и граждан, живущих на этих территориях.

- А что касается Херсонщины и Запорожской области.

- И их тоже ждут такие же изменения.

В этом случае хозяева скоморохов и лицедеев, что уничтожают Украину, поймут, что, если они будут продолжать стрелять из американских пушек по Донбассу, по этим областям - это будет означать, что они стреляют по территории Российской Федерации. А это уже принципиально меняет ситуацию на фронте. Принципиально!

И самое главное – Россия, приняв в свою семью эти регионы, надёжно защитит несколько миллионов проживающих там граждан, сохранит тысячи жизней.

Это даст возможность молодежи (в данном случае, я имею ввиду освобожденные области) совсем иначе ориентироваться в жизни.

- А это как понять?

- У них же, знаешь, какой был выбор?

- Да это понятно!

- Или, получив хоть какое-то образование, ехать в Европу и быть сиделками, чернорабочими, то есть, находиться в услужении так называемой европейской цивилизации. Или - как вот теперь будет - поступать в вузы, делать свою карьеру и в бизнесе, и в экономике, и в социальной сфере российского государства.

Они сохранят свой язык, на котором говорит не одно поколение, и будут защищены нашей страной, нашей армией, поэтому это будет самое правильное решение, которое мы должны принять - с тем, чтобы окончательно прояснить и полностью стабилизировать ситуацию вот на этих территориях и это будет достойным шагом к будущему.

- Скажите, Геннадий Григорьевич, а вы сейчас говорите от лица только московского землячества ДНР или ЛНР тоже?

- Буквально в этот вторник, 20 сентября, мы с братьями-луганчанами подписали совместное обращение - за референдумы, за единение с Россией.

- Спасибо. Удачи нам всем.