Олег Кожемяко: Референдумы в Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях должны закрепить то, что уже, по сути, состоялось

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко Фото: Александр ХИТРОВ

- … Олег Николаевич, обьявили референдумы уже – в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях - о вхождении в состав России. Синхронно. По сути, получается, это - один референдум. Чего вы от него ждёте?

- Прежде всего, если можно так выразиться - перехода русских людей в единое государство, которое имеет полное конституционное право - и на то, чтобы сберечь своих граждан, и - на защиту собственных национальных интересов.

То есть, безопасность людей, проживающих в этих регионах, будет обеспечиваться со стороны уже российского государства.

Ну, они будут полноценными гражданами - со всеми льготами, со всеми правами, материальными благами, которые есть у нас в стране. Плюс - я повторяю - надёжная защита от режима укронацистов, от его постоянного гнета.

Надеюсь, уже через несколько недель и даже дней эти регионы и эти люди окажутся в границах нашей большой страны, которая никогда никому не уступит эти наши территории и не даст своих людей в обиду.

Референдумы должны закрепить то, что уже, по сути, состоялось. Это - единение людей, волею судьбы (как мы видим, злой) оказавшихся по разным сторонам государственной границы.

С начала спецоперации в Донбассе уже повоевали сотни приморцев. Когда я бываю там, на фронте, слышу от земляков - мы приехали сюда, как отцы, потому что здесь воюют наши сыновья, которые ушли в армию, служат по контракту и мы хотим им помочь. Значит, говорят, сейчас здесь - наш дом.

На днях наших ребят командование представило к высоким государственным наградам, в том числе - и к Ордену Мужества.

- Вы там сколько раз уже побывали, в Донбассе?

- По-моему, три или четыре раза – я и сам запутался.

- Что вас туда так тянет? Какие обязательства, какая боль? Уж простите меня за такие странные вопросы… И, вообще, как там встречают Кожемяко - нашего приморского губернатора? Что вам люди говорят?

- Да нет ничего необычного. Во-первых, там сражаются наши земляки, наши ребята, И для них - очень важно чувствовать, осознавать нашу поддержку.

Они знают - несмотря на то, что от малой Родины их отделяют тысячи километров, могут и к губернатору обратиться, попросить помощи.

- О какой помощи идёт речь?

- Они знают - чтобы ни случилось, их семьи, их детей никто не бросит. И рабочие места сохранятся, и дети будут устроены - в школы, в детсады. Мы - рядом.

Кстати, такую же заботу постоянно ощущают и жители приданных нам, скажем так, городов Донбасса.

Они видят, что это родные люди приморские к ним приехали, которые с душой относятся там ко всему, что им поручено. И наши предприятия там также работают, я был у них в коллективах - и уважение, и прямо такая любовь простая к приморцам, что мы их не бросаем в трудную минуту. Меня это очень радует.

- Ясно. Что еще? Сейчас новых готовите добровольцев?

- У нас постоянно идет отправка.

- И отправка, и тренировка, да?

- Конечно. И потом, сменяемость должна быть. Поэтому это такой процесс. Люди хотят принимать участие в спецоперации, поэтому мы организовываем всю эту работу.

У кого-то земляки, близкие, знакомые в Донбассе постоянно проживают, кто-то там -,по долгу службы. Кто-то из материальных соображений.

- А вот если говорить о материальных соображениях, там же предусмотрена существенная доплата…

- Это зависит от того, где ты находишься. За участие в боевых действиях - отдельная доплата: там 200 тысяч ежемесячно, плюс - за проявленные успехи, за героизм – за уничтоженную технику противника и прочее. И такая категория добровольцев тоже есть.

- Просто едут заработать?

- Ну, да.

- Но они при этом патриоты?

- Конечно. При всех обстоятельствах это - мужественные люди. Наши люди.