Плавало и хрюкало: Во Флориде на видео попало загадочное существо

Неизвестное существо запечатлели отдыхающие в озере парка Менар-Мэй, расположенного в американском штате Флорида. Фото: Кадр видео

Неизвестное существо запечатлели отдыхающие в озере парка Менар-Мэй, расположенного в американском штате Флорида. По словам очевидцев, животное «играло мышцами» и издавало звуки, похожие на хрюканье.

Джо Тиллер, который плавал по озеру на лодке вместе со своей супругой Эйприл, утверждает, что раньше не видел ничего подобного. Несмотря на то, что животное напоминало ламантина, это было явно другое существо.

– Это существо выглядело совсем иначе! У него были огромные мускулы, как у быка плечи! Как будто он перекатывал плечами, как медведь под водой! Мы не видели ни меха, ни головы, ни рук, ни ног, – поделился с журналистами Тиллер.

Необычность животного, длину которого мужчина на глаз определил в 4,5 метра, заставила пару держаться на отдалении. Джо и Эйприл сняли существо на видео, но никто из зрителей (а ролик просмотрели более 70 тысяч раз) так и не смог определить – что же это за зверь.

Большинство знатоков утверждают, что это не ламантин, некоторые предполагают, что на видео запечатлен черный медведь, пересекающий озеро вплавь.

– Я не могу найти в Интернете ни одного видео, на котором бы ламантины выглядели вот так с расправленными плечами. Плечи были ужасающими и очень мощными! Я никогда не видел, чтобы ламантин выглядел или вел себя так, – заявил Тиллер.