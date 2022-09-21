Сергей Шойгу: студенты и срочники воевать на Донбасс не поедут

Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото: Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

После выступления президента России Владимира Путина, разъяснения по телевидению в своем выступлении дал Министр обороны Сергей Шойгу.

Министр заявил, что «мы сегодня воюем не с Украиной, а с коллективным Западом». По словам Сергея Шойгу НАТО в этой войне «использует всю свою спутниковую группировку, которую обслуживает 70 военных и 200 гражданских лиц», а «количество западного высокоточного оружия, поставленного Киеву, пытается скрываться от общественности».

Разъясняя вопросы связанные с объявленной «частичной мобилизации» глава военного ведомства сообщил, что в армию «не будут призываться студенты» и военнослужащие, что проходят службу по призыву или призываются на срочную военную службу.

Шойгу пояснил, что во время частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов. Это в первую очередь: военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт, с нужной армии военно-учетной специальностью.

Министр, что у России огромный мобилизационный ресурс, почти 25 миллионов человек, а частичной мобилизации подлежат чуть более 1%. К людским ресурсам Минобороны относится бережно: в российских вооруженных силах погибли 5 937 человек, почти 90% раненых вернулись в строй.

Коснулся глава военного ведомства потерь в Вооруженных силах Украины, что по его словам «потеряла уже половину армии»: 61 207 погибших, 49 368 раненых.

И предупредил, что все виды вооружений нашей армии, включая ядерную триаду, выполняют свои задачи.