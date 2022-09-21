Мы будем вместе! На этот раз - навсегда

И молодежь, и взрослое поколение уже считают флаг России - своим. Фото: официальный телеграм-канал главы администрации Мелитополя Галины Данильченко.

МЕЛОЧЕЙ ЗДЕСЬ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ

В Запорожской области вовсю идет подготовка к референдуму. На нем жители региона выберут свое будущее. Людям предстоит решить, останется ли область в составе Украины или воссоединится с Россией.

Глава избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко уже заявила, что голосование пройдет в очной форме. Сейчас формируются составы избирательных территориальных комиссий. Причем дефицита кадров нет. Закупается и оборудование для голосования.

- Особое внимание уделяется вопросу о степенях защиты бюллетеня и многим другим моментам: мелочей здесь быть не может. В целом понятно, что работы предстоит достаточно много и мы ее делаем, - отметила Галина Катющенко.

НАШ НАРОД СНОВА ОБРЕТЕТ СВОЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ

Мелитополь к референдуму готов! Фото: официальный телеграм-канал главы администрации Мелитополя Галины Данильченко.

- Опубликованы результаты социсследований о готовности жителей Донбасса и освобожденных территорий принять участие в референдуме, стать частью большой России. Эта социология только подтверждает очевидное. «Единая Россия» с первых дней СВО работает на этих территориях. Мы общаемся там с людьми каждый день, слышим, что они говорят, видим их настроения. Они давно к этому готовы. Референдумы обязательно состоятся, причем уже в этом году. Здесь никаких сомнений быть не может. Донецк, Луганск и многие другие русские города наконец вернутся в родную гавань. А Русский мир, разделенный сейчас формальными границами, снова обретет свою целостность, - прокомментировал секретарь генерального совета «Единой России» и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в своем официальном телеграм-канале.

Также он сообщил, что все положения народной программы «Единой России» будут реализованы в Донбассе и на освобожденных территориях.

- Референдум пройдет, и ни у кого не должно быть сомнений: эти территории станут регионами РФ. А значит, получат право быть включенными в нашу программу, - подчеркнул он.

Впрочем, в Запорожской области люди уже сейчас фактически живут по российским стандартам. Жители региона впервые за долгие годы почувствовали, что такое социальное государство: выплачивают пенсии, социальные пособия, а за российскими паспортами выстраиваются в очередь.

КТО И НА КАКИЕ ВЫПЛАТЫ МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ

В регионе доступно восемь видов социальных выплат. Они действуют с 1 августа для граждан, проживающих здесь не менее двух лет или место жительства которых зарегистрировано на территории региона.

По словам председателя правительства области Антона Кольцова, в Запорожской области проживают от 150 до 200 тысяч лиц льготных категорий. Все они могут рассчитывать на какой-либо вид помощи.

В регионе действуют следующие ежемесячные выплаты:

4000 рублей на ребенка в возрасте от 0 - 18 или до 23 лет при условии очного обучения (на каждого ребенка).

15 000 рублей составляет ежемесячная выплата на ребенка под опекой или попечительством.

10 000 рублей выплата одиноким матерям или отцам на каждого ребенка.

3000 рублей выплата по уходу за инвалидами I группы, детьми-инвалидами или лицом, достигшим 80-летнего возраста.

10 000 рублей составляет выплата инвалидам (общее заболевание, дети-инвалиды, инвалиды по несчастным случаям и профессиональным заболеваниям), которые получали выплаты в управлении социальной защиты населения и не являются получателями в пенсионном фонде.

10 000 рублей пенсионная выплата.

5000 рублей - выплата ветеранам Великой Отечественной войны.

Кроме этих выплат, предусмотрены и единовременные пособия. Так, 10 тысяч рублей получает беременная женщина, еще 20 тысяч рублей мама получает при рождении ребенка.

Также в Запорожской области определили размеры единовременной компенсации людям за вред, причиненный их жизни и здоровью в результате агрессии Украины.

Размер компенсаций семьям погибших из числа гражданского населения составит один миллион рублей. Тем, кто получил инвалидность, выплатят 750 тысяч рублей. Лицам из числа гражданского населения, получившим тяжелые ранения, контузии или увечья, перечислят 500 тысяч рублей. Тем, кому был причинен средний или легкий вред здоровью, выплатят по сто тысяч рублей.

ОЧЕРЕДИ ЗА ПАСПОРТАМИ

По словам главы администрации Мелитополя Галины Данильченко, местные жители настроены решительно.

- Мы все ждем возможности высказать свое мнение. Ждем ее много лет. И наконец-то эта возможность нам представится. Люди хотят быть вместе с Россией. Это видно по всем тенденциям. К примеру, когда мы открыли пункт выдачи российских паспортов, тысячи людей выстроились в очереди и стояли в ней до тех пор, пока мы не организовали запись наперед. Сейчас запись на получение российских паспортов расписана до ноября. Мы хотим жить вместе с Россией. Мы - один народ. Мы хотим стать одной страной. Россия - наша Родина. Мы хотим вернуться в свою семью. Я считаю, что проведение референдума существенно улучшит жизнь города. Я уже предполагаю, какие результаты будут. Люди выскажутся в пользу единения с Россией, - сказала она.

Впрочем, цифры тоже говорят сами за себя. По состоянию на 31 августа почти десятки тысяч жителей Запорожской области стали гражданами Российской Федерации. Кроме того, на сегодняшний день принято более 43 500 заявок на получение паспорта России.

УЖЕ СЕЙЧАС ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ГРАЖДАНИНОМ РОССИИ

Жительница поселка Васильевка, как и все ее знакомые, с нетерпением ждет референдума.

- Очень хотим в состав России. Хотим домой, в семью. У меня сын - студент, вуз находится на территории Украины. Ему уже несколько месяцев не выплачивают стипендию. Он отправился в деканат разбираться. А ему ответили, чтобы и не ждал. Привели такой аргумент: мол, украинским военным не платят, а тут ты со своей стипендией, - рассказала 49-летняя Татьяна.

Учительница начальных классов из Мелитополя, 33-летняя Ирина, также мечтает об официальном воссоединении с Россией.

- День, когда огласят результаты референдума, станет праздником для всех нас, - говорит она.

Житель Токмака, 63-летний Павел Иванович, говорит, что он уже живет в России.

- Лично я уже сейчас наконец-то чувствую себя гражданином РФ. Страны с большой историей, страны, которая гордится героями и не бросает своих. На референдум, конечно, приду. А как иначе, - улыбнулся он.

Секретарь ветеранской организации Тамара Семенова говорит, что она и другие представители старшего поколения скучают по Советскому Союзу.

- Надеемся и верим в самое лучшее светлое будущее. Мы как старшее поколение очень скучаем по Советскому Союзу. Нам жилось очень хорошо: мы учились бесплатно, квартиры получали бесплатно, лечились бесплатно, оперировались бесплатно. Мы очень хотим, чтобы у нас снова так было, - сказала она.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ЖИЗНЬ СТРЕМИТЕЛЬНО МЕНЯЕТСЯ

В регионе восстанавливают дорожную сеть, которую украинская администрация не ремонтировала 20 лет. Фото: Официальный телеграм-канал ЗаTV

В Запорожской области быстрыми темпами восстанавливают инфраструктуру. Начался ремонт дороги Мелитополь - Бердянск, которую при Украине не ремонтировали 20 лет. Трасса протяженностью 105 километров - непростой участок, весь в ямах и ухабах.

Кроме того, некоторые участки дорог были уничтожены снарядами украинских военных. И сейчас одна из задач - восстановление и развитие дорожной сети. В том числе речь идет и о городских, и о поселковых дорогах.

- Развитие дорожной сети городских агломераций - один из приоритетов работы правительства. Продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги Бердянск - Мелитополь. На сегодняшний день проведено фрезерование 7,5 км дорожного покрытия, полностью заменено основание 2,2 км. Приступили к укладке нижнего слоя асфальтового покрытия 3,5 км дороги. Работы идут по графику, ежедневно на объекте работает 45 единиц техники и привлечено около ста специалистов, - рассказали в администрации Запорожской области.

Первый этап по восстановлению и ремонту дорог планируют завершить уже к зиме.

ОБУЧЕНИЕ

Больше 140 школ распахнули свои двери в День знаний. Фото: официальный телеграм-канал главы администрации Мелитополя Галины Данильченко.

Есть хорошие новости для школьников и их родителей. Историю Запорожской области включат в общий курс истории России. Об этом заявил глава администрации области Евгений Балицкий.

Кстати, 1 сентября в регионе открыли свои двери максимально возможное количество школ. Это больше 140 учебных заведений.

- Прорабатываются вопросы достойной заработной платы учителей, организации безопасности образовательного процесса, что остается приоритетом, и, конечно, повышения качества образования наших детей, - рассказал глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Родителям больше не придется за свой счет покупать учебники. Учебные заведения полностью оснащены всеми необходимыми пособиями.

- В область доставили 876 тысяч экземпляров. Учебников хватило полностью, и даже есть немножко зазор, если дополнительно придут дети на обучение, - подчеркнула директор департамента образования Елена Шапурова.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Данные исследований говорят о том, что подавляющее большинство жителей Запорожской области поддерживают вхождение региона в Российскую Федерацию. Результаты соцопроса опубликовал крымский Республиканский институт политических и социологических исследований.

- По состоянию на 1 - 2 сентября 2022 года на территории области готовы принять участие в референдуме 83% опрошенных. Этот показатель вырос по сравнению с предыдущим опросом, - говорят эксперты.

Несмотря на то что официально Запорожская область пока не признана частью РФ, российские стандарты внедряются везде. Речь идет и об образовании, и о дорогах. Да и рубль плотно вошел в обиход, практически полностью заменив гривну.

КОНКРЕТНО

Оформить социальную выплату могут граждане, зарегистрированные или проживающие на территории Запорожской области не менее двух лет. Для этого необходимо предоставить пакет документов в управление социальной защиты населения по месту проживания.

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