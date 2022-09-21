Осень на природных территориях Москвы: Кленовый карнавал – в Терлецком лесопарке, красные дубы – в Останкино

Специалисты рассказали, какие деревья меняют цвет и почему Фото: Олег ЗОЛОТО

Сентябрь «рисует» Москву яркими осенними красками. На природных территориях уже начался листопад, можно побродить по городским природным паркам и заказникам, полюбоваться романтическими видами и устроить эффектную фотосессию.

«Растения на природных территориях в столице готовятся к зиме постепенно, – рассказали в ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. – Вначале листья на деревьях меняют цвет на желтый, оранжевый, красный или бурый. Это происходит из-за того, что осенью света становится меньше, снижается температура, и процесс фотосинтеза затрудняется. Растения забирают все необходимые органические и неорганические соединения из листьев. Зелёный хлорофилл разрушается, и становятся видимыми другие более стойкие пигменты».

Расскажем о самых красивых осенних местах в столице.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

РАЗНОЦВЕТНЫЕ ВЕЛИКАНЫ

Деревья в Терлецком лесопарке уже переоделись в осенние желто-оранжево-красные наряды. Пожалуй, самым богатым убранством встречает посетителей лесопарка платанолистный или остролистный клен. Его фишка – красивые «ажурные» листья. Из зелёных в сентябре они превращаются в бордовые, алые, солнечные, настолько яркие, что получается природный карнавал красок. А все потому, что в начале осени на листве, словно на фотоснимке, «проявляются» содержащиеся в ней другие красящие пигменты. Среди них – каротиноиды, которые придают листьям оранжевые и желтые оттенки, антоцианы при смешении создают бордовые и красные оттенки.

Чаще всего в столице можно увидеть клен остролистный и татарский декоративный. Это неприхотливые, теневыносливые, морозоустойчивые листопадные деревья или кустарники. Их можно назвать настоящими долгожителями, среди которых встречаются ещё и великаны. Обычно клены живут не многим более 100 лет, но встречаются и такие, возраст которых более 200 лет.

Как добраться: ст. м. «Новогиреево», далее на автобусе № 617, 884, 276, 645, 974, т64, т75 до остановок Напольный проезд, Терлецкий парк (здесь главный вход), Свободный проспект, 2А.

СЕВЕРНЫЙ БАГРЯНЫЙ ЛИСТ

В природно-историческом парке «Останкино» есть Минский сквер. В нем растут красные дубы, возраст которых может превышать 50 лет.

«Дуб красный не особенно выделяется весной или летом, зато осенью его листва переливается оттенками удивительной красоты – от оранжево-красного до пылающего багряного, отсюда и название дерева, – объяснила заместитель руководителя ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Вера Струкова. – Древесина этой породы имеет благородную структуру и насыщенный красно-коричневый цвет. На латыни он называется Quercus Rubra, в России его именуют остролистным, канадским или северным».

Рядом с красными дубами в сквере растут липа мелколистная, груша обыкновенная, калина красная и многие другие растения.

Как добраться: ст. м. «ВДНХ», далее на автобусе № 76, 803 до остановки «Парк Останкино» или на трамвае № 11, 17, 25 до остановки «Останкино», пр-т Мира, дом. 119, стр. 70.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПО ЗОЛОТИСТОЙ АЛЛЕЕ ПРОЙДУ

Березовая и дубовая рощи украшают Бирюлевский дендропарк. Эти участки природной лесной растительности, как и местные липняки, сохранили и бережно следят за ними. С приходом осени листва деревьев окрашивается во все оттенки жёлтого - от приглушённых и спокойных, даже немного коричневых до ярких и эффектных, часто золотистых. Дендропарк славится уникальной коллекцией разнообразных растений. Всего главных аллей в нем 15. Среди них, помимо березовой и дубовой, есть также липовая, кленовая, сосновая, еловая, вязовая, каштановая, рябиновая, ясеневая, лиственничная, пихтовая, кедровая, тополевая и туевая. Длина каждого из этих красочных маршрутов – от 50 до 710 метров.

Как добраться: ст. м. «Царицыно», ул. Липецкая, напротив дома 26 (вход в дендропарк).

ЯРКИЕ ПЕЙЗАЖИ РИСУЕТ ОСЕНЬ

Если забраться на колесо обозрения в развлекательной части Измайловского парка, то перед вами раскинется золотисто-красное «море» всего огромного лесопарка. Берёзы, клёны, рябины, тополя, липы – каждое дерево «зажигает» яркими осенними красками. При этом можно наблюдать градиент цвета листвы, когда зеленый плавно переходит в оранжево-красный. Осень, словно художник, широким мазками делает пейзажные наброски. Очень живописная картина!

Как добраться: на выбор – ст. м. «Партизанская», «Шоссе Энтузиастов»; МЦК Соколиная гора, Шоссе Энтузиастов или Измайлово, Народный пр-т, вл. 17.

КСТАТИ

Традиционно листопад на природных территориях столицы приходится на конец сентября – начало октября и длится вплоть до конца первой декады октября. После первых двух - трёх морозов листва опадет окончательно.