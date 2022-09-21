Эпоха возрождения

Херсонские пенсионеры смогут получать выплаты моментально, а не сидеть в очередях. Фото: Администрация Херсонской области

АГРАРНЫЙ РЕГИОН

Сельскохозяйственный потенциал Херсонской области, без сомнения, очень высок - это около 85% валового внутреннего продукта региона. Деятельность освобожденной территории связана с агропереработкой и выращиванием сельхозкультур, а в ближайшем будущем к работе приступят и промышленные предприятия. Брошенные Украиной компании уже «восстают из пепла» - с новым руководством, которое заинтересовано в том, чтобы регион развивался, а работники получали достойные зарплаты. Заводы запустят в ближайшее время - этот процесс идет семимильными шагами - три завода из пяти готовы к началу работы.

В этом сезоне херсонские аграрии собрали урожай зерновых культур и при поддержке РФ реализуют его по конкурентной стоимости. Фермерам это стало гораздо выгоднее, чем в украинские времена - теперь они освобождены от налога на прибыль и НДС, а значит, оплачивают только налог с оборота товара.

Как отметил глава каховской администрации Владимир Леонтьев, после вступления Херсонской области в состав Российской Федерации регион окажет значительную поддержку в масштабе страны.

- Ни в коем случае мы не рассматриваем себя и жителей здесь как нахлебников. Мы потребляем совсем немного - 7 - 10% произведенного. Оставшееся - это или торговля, или же крупные промышленные предприятия, - подчеркнул Владимир Леонтьев.

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

На предприятии трудятся 40 человек. Фото: Tg-канал «Типичный Херсон»

Несмотря на непростые времена, заводы Херсонщины готовы вернуться к полноценной работе. Первым предприятием, которое полностью наладило цикл, стал завод «Меркурий» в Скадовском районе.

Благодаря усилиям местных властей и Ассоциации работодателей и предпринимателей региона, у завода появился еще один повод для гордости - он стал одним из первых, кто запустил полный цикл переработки томатов в томатную пасту.

Как подчеркнул директор предприятия Сергей Кривенко, на предприятии сейчас в три смены работают 40 человек, а число производимой продукции рекордное - 200 тонн в сутки.

- Мы производим томатную пасту, соусы, кетчупы, соки. Всего 20 наименований готовой продукции. Отправляем ее в Херсон, где она фасуется в мелкую тару, - уточнил директор завода «Меркурий».

Директор завода «Меркурий» в Скадовском районе Сергей Кривенко. Фото: Tg-канал «Типичный Херсон»

Запуск завода помог херсонцам реализовать урожай, и не только сохранить, но и приумножить рабочие места для местных жителей.

ТЕПЛО В КАЖДЫЙ ДОМ

Херсонская область готовится к осенне-зимнему сезону. Поддержку оказывает Российская Федерация. Все системы, которые нужно привести в надлежащее состояние к наступлению холодов, тщательно проверяются. Это касается не только теплоснабжения, но и систем водоподачи, водоотведения и канализации.

Кроме того, власти региона активно решают вопрос с поставкой угля и брикетов. Оценкой потребностей местных жителей будут заниматься власти населенных пунктов - без тепла никто не останется. Как отметил врио главы администрации региона Сергей Елисеев, необходимое топливо будет поставляться в каждый дом.

Стоит отметить, что сейчас в Херсоне все коммуникации находятся в рабочем состоянии, несмотря на попытки киевской власти дестабилизировать обстановку. Аварийные службы работают в усиленном режиме и справляются с поставленными задачами.

ЗА ПЕНСИЯМИ ХОДИТЬ НЕ ПРИДЕТСЯ

Пенсии будут приходить на карты, а снять деньги можно в любом банкомате. Фото: Администрация Херсонской области

Пожилые херсонцы теперь могут получать пенсию без очередей и ожиданий. Выплаты местным жителям будут начисляться на карту Промсвязьбанка. В рамках пилотного проекта банковские карты уже получили первые 100 пенсионеров, а общий размер зачисленных средств достиг миллиона рублей.

На данный момент новая услуга доступна только для пенсионеров областной столицы, но, как сообщили в администрации освобожденного региона, очень скоро выдача карт будет налажена по всей области.

В Российской Федерации тенденция безналичного зачисления пенсий успешно реализуется уже давно. Выплаты приходят владельцам карт моментально, а расплачиваться ими можно в любом месте, где есть терминал. Стоит отметить, что обслуживание карт для жителей Херсонщины совершенно бесплатное.

Для того чтобы получать пенсию на карты от ПСБ, нужно позвонить в кол-центр и оставить заявку у оператора. Получить готовую карту можно будет через пару недель в офисе банка.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для оформления карты ПСБ пенсионерам Херсонской области необходимо позвонить на горячую линию банка: +7 800 301 99 99.

Время работы: с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00, суббота - с 9.00 до 18.00.

Офисы банка ПСБ в Херсоне находятся по следующим адресам:

проспект 200-летия Херсона, 41А;

проспект Ушакова, 53;

улица Илюши Кулика, 143;

улица Ярослава Мудрого (Советская), 16;

шоссе В. Черновола, 30;

улица Лавренева, 8;

проспект Кирилла и Мефодия, 15/2;

улица Перекопская, 21.