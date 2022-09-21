Забыли про дистанционку

Новый учебный год стартовал спокойно и уверенно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несмотря на провокации, запугивания учителей и родителей, новый учебный год в Херсонской области стартовал. Причем начался спокойно и уверенно, как и должно было быть. За парты сели 18 тысяч учеников, двери перед которыми распахнула 91 школа.

День знаний прошел в атмосфере тишины и безопасности, которые школьникам обеспечили сотрудники «Росгвардии». Дежурить в учебных заведениях они будут постоянно.

- Вопрос доверия принципиальный. Если родитель отдает своего ребенка в школу, то вы понимаете, о каком высоком уровне доверия идет речь. Обеспечение безопасности в каждой школе - крайне важный вопрос. И мы с ним справляемся и стараемся сделать все возможное, чтобы максимально обезопасить процесс обучения, - рассказал глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев.

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА В ВУЗАХ РФ

Кроме трогательных первоклашек, которые с особым интересом продолжают рассматривать новые учебники, в образовательный процесс активно влились старшеклассники. Будущие выпускники с еще формирующимся мировоззрением, но уже четким взглядом на жизнь, приступили к обучению с желанием в дальнейшем получить не только российские аттестаты, но и российское высшее образование. Отныне тысячи школьников из освобожденных территорий Украины могут поступить в вузы России.

Согласно постановлению правительства, принятому еще в марте, для них создан упрощенный порядок приема в высшие учебные заведения страны, без результатов ЕГЭ. Они не участвуют в общем конкурсе на бюджетные места, а поступают в рамках квоты правительства, которая в этом году была увеличена с 18 до 23 тысяч мест.

При этом выбрать вуз абитуриенты могут сами, заполнив анкету-заявление на русском языке и предоставив копии документов, удостоверяющих личность, копию аттестата, и собственноручно подписанное согласие на обработку, передачу и хранение персональных данных. В анкете-заявлении кандидаты могут указать до шести университетов в порядке убывания своих предпочтений. Это притом что при украинской власти бюджетных мест в вузах практически не было, а получить общежитие было большой проблемой.

- Высшее образование Российской Федерации - одно из самых лучших в мире. Мы взяли базовую высшую школу Советского Союза и дополнили ее самыми лучшими международными практиками, - отметил Сергей Елисеев.

Одиннадцатикласснику Андрею еще предстоит выбрать вуз для обучения. Но уже сейчас парень уверен, что учиться он будет в РФ.

- Вы знаете, мне пока сложно сказать, куда я буду поступать. Пока в планах один из университетов Ростова-на-Дону. Вместе с родителями мы только начинаем просматривать варианты, - говорит школьник.

БОЛЬШЕ РУССКОГО

Адаптироваться к вузу Андрею, как и его сверстникам, будет легко. С 1 сентября обучение в школах Херсонской области ведется на русском, что снимает вопрос языкового барьера.

- На самом деле на русском языке разговаривает вся моя семья. Поэтому русский для меня проблемы не представляет. В то же время, чтобы догнать российских сверстников, нужно, наверное, поднапрячься, - признается парень.

Кстати, свои двери для студентов из освобожденных территорий открывают не только вузы РФ. Херсонский базовый медицинский колледж, который готовит стоматологов, фельдшеров, медицинских сестер, акушеров и фармацевтов, уже 1 сентября принял почти 300 студентов, каждый из которых будет получать стипендии, а иногородним предоставят общежитие.

Всего с 1 сентября в Херсоне и области начали работать 18 учреждений среднего профессионального образования, а также 5 вузов. Они продолжают набор абитуриентов и прием заявлений на обучение на старших курсах, поскольку выехавшие ранее местные жители возвращаются в регион.

РФ обеспечила школьников в Херсоне новыми учебниками. Фото: Администрация Новой Каховки

СНОВА ПЯТИБАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА

Образовательная система в России в отличие от украинской предусматривает 11-летнее обучение и пятибалльную оценку знаний. В то время как в школах Украины максимальной оценкой была 12.

Новые предметы в школах между тем оказались не такими страшными, как ими пугали киевские власти. Украинский в регионе никто не запрещал, наоборот, для его изучения выделили отдельный урок. А вот русскому языку, долгое время насильно искоренявшемуся в школах, теперь уделяют больше внимания. Для его изучения выделили дополнительные часы.

Новая теперь и программа изучения истории. Причем как новейшая, в которой Херсонская область готовится к референдуму о вхождении в состав Российской Федерации, так и Всеобщей, в которой в прежние годы не было места ни России, ни СССР. Сплошная украинская пропаганда теперь заменена реальными историческими фактами.

Важно и то, что этом году школьники Херсонской области смогли вернуться к очному обучению и забыть про электронные учебники и дистанционные занятия.