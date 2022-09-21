«Изобретение» японских ученых: самый эффективный способ успокоить орущего младенца

Младенцев успокаивает движение Фото: Shutterstock

Несколько десятков семимесячных младенцев разного пола вместе с их родителями помогли японским ученым из научного центра RIKEN (Center for Brain Science) сделать невероятно полезное «открытие». Они экспериментировали полгода – укладывали спать плачущих детишек. И нашли, в итоге, способ, По их мнению, конечно, который позволяет сделать это наиболее эффективно и просто. То есть, успокоить орущего младенца так, чтобы он наконец-то заснул в своей кроватке и долго не просыпался.

Итак, подтверждено наукой и 11 учеными – авторами публикации в журнале Current Biology: почти все испытуемые прекращали плакать и засыпали после того, как носили, прогуливаясь, на руках примерно 5 минут.

Японцы подчеркивают: ходить с младенцем на руках нужно равно, плавно и с постоянной скоростью, придерживая его головку. Этого, в принципе, достаточно. Но результат будет надежнее, если после того, как ребенок уже заснул, не сразу класть его в кроватку, а подержать на руках еще 5-8 минут. Тогда вероятность того, что младенец проснется, сведется к минимуму.

Схематическое изображение японского способа успокоения

Опытные родители скажут, что японцы, на самом деле, не придумали ничего нового. А лишь научно подтвердили то, до чего многие дошли интуитивно своим умом. Обычное дело – взять плачущего ребенка на руки и походить с ним. Предварительно поменяв памперсы, а то никакие хитрости не помогут.

С другой стороны… Почему бы не спеть колыбельную, не покачать в кроватке? Или еще что? Например, почитать «Медею» Еврипида? Вдруг найдутся и более эффективные способы успокоения?

Наверное, никого особенно не удивит, если японских исследователей на следующий год удостоят Шнобелевской премии по медицине. Или мира. Нынешние уже присудили.