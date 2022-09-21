Дебальцеву - 144 года

10 сентября город Воинской славы Дебальцево отметил свое 144-летие.

Здесь произошли значимые в истории ДНР события - в результате героических действий ополчения вооруженные формирования Украины были взяты в окружение и потерпели крупный разгром.

С того момента город буквально восстал из пепла. Возобновилась нормальная жизнь. Празднование Дня города для жителей обрело новый смысл.

- Наш город непокоренный, сильный духом, героический, любимый, - говорит горожанин Семен Андреевский. - Он выстоял и будет стоять века, потому что наше Дебальцево - русский город. А русские никогда не сдаются.

10 сентября город Воинской славы Дебальцево отметил свое 144-летие. В этом году массовое празднование отменили. ВСУ не оставляют попыток провокаций, поэтому в целях безопасности День города отметили скромно, но душевно.

- Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему общему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к облику и традициям, - говорит мэр Дебальцева Игорь Захаревич. - Мы по праву гордимся историей нашего города, его достижениями, верим в его большое будущее.

Мэр Дебальцева Игорь Захаревич.

Родной город с праздником оригинально поздравили дети - ученики второй школы. Ребята провели патриотическую акцию «Мой любимый город: вчера и сегодня» (на фото внизу). Дети подготовили фотографии памятных мест Дебальцева минувших лет и сфотографировались с ними в дне сегодняшнем.

- Таким образом мы хотели показать: время не стоит на месте, город меняется с каждым годом, и сегодня он уже совсем не похож на тот город с фотографий. Но он все равно остается таким же родным, близким, как друг, которого знаешь много-много лет, - сказали ученики. - Всем сердцем любите свой город, берегите его, гордитесь своей историей, своим героическим народом!

Также в Дебальцеве провели конкурс рисунков. Эти работы опубликованы на официальном сайте администрации города.

- Каждая улочка - родная и неповторимая. Мы любим Дебальцево всем сердцем, - говорит горожанка Ирина Новикова. - Лично мне этот город подарил семью, здесь родились мои дети, здесь растет мой внук. Я не представляю жизнь вне этого города.

Жители Дебальцева, как и все жители Донбасса, искренне ждут референдум. Их мечта - войти в состав России.

- Да, есть большие города, мегаполисы, с новостройками, высотками, брендовыми бутиками и дорогими ресторанами. Но наш город - самый лучший, самый родной, - говорит местный житель Станислав Дьяченко. - Единственное: чего не хватает, - это вхождения в состав России. Дебальцево - русский город, и по праву может быть частью большой Великой страны.