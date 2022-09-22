Сколько и каких калорий нужно убрать из еды

Просто начните движение к стройности, не обманывая себя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ожирение и лишний вес – неинфекционная пандемия нашего времени. Согласно международным исследованиям, каждая пятая женщина и каждый седьмой мужчина в мире будут страдать от ожирения к 2030-му году и это составит миллиард человек. Последствия ожирения – высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, болезней суставов, некоторых видов рака. Однако ни генетика, ни семейные привычки питания, ни отсутствие движения, ни какие-то лекарства и все остальное никогда бы не привело к набору жировой ткани, если бы не было самого главного и основополагающего фактора – переедания, отмечает в публикации на своем телеграм-канале врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павалова» и книги «Обман веществ» Зухра Павлова.

Закон Ломоносова-Лазуазье (закон сохранения массы) не оставляет никаких сомнений, что лишние килограммы жировой ткани это лишние калории, пришедшие с пищей. Масса веществ, вступивших в химическую реакцию, равна массе образовавшихся веществ. Это закон природы.

- Когда пациенты с ожирением говорят, что они едят мало, то они чаще всего искренне заблуждаются, - пишет врач Зухра Павлова. – Им только кажется, что их порции нормального размера и умеренны по составу белков-жиров-углеводов. Они не замечают своего «кусочничества» между приемами пищи. Если начать вести дневник питания, ответственно все записывая, то можно осознать проблему еще до прихода к врачу. Любое изменение начинается с осознания. Надо увидеть проблему, чтобы начать ее решать.

Что же может стать ключом к обретению свободы от лишнего веса?

- Если уменьшать каждую свою порцию всего на 1/5, то вы точно начнете сбрасывать вес.

При стандартном калораже для средней женщины в 1600 – 1800 ккал, надо убрать 320-360 ккал в день. Скорее всего, они прячутся в печеньках, конфетках и прочих незаметных «чего-нибудь к чаю».

- Просто начните движение к стройности, не обманывая себя. В результате у вас будет легкое, стройное тело. Которое будет красивым в любом возрасте, - считает доктор Зухра Павлова.

ПАМЯТКА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Основа здорового питания по нормам ВОЗ

- Фрукты, овощи, бобовые, орехи и цельные злаки (например, необработанная кукуруза, просо, овес, пшеница и коричневый рис).

- Для дополнительной пользы - менее 5% от общего потребления энергии - это все сахара, включая добавки в пищевые продукты или напитки, сахара, естественным образом присутствующие в меде, сиропах, фруктовых соках и концентратах фруктовых соков.

- Менее 30% от общего потребления энергии – жиры. Ненасыщенные жиры (содержащиеся в рыбе, авокадо и орехах, а также в подсолнечном, соевом, рапсовом и оливковом маслах) предпочтительнее насыщенных жиров (содержащихся в жирном мясе, сливочном масле, пальмовом и кокосовом масле, сливках, сыре, топленом масле).

- Сократить потребление трансжиров до менее 1% от общего числа калорий. Трансжиры появляются в результате жарки продуктов (лучше готовить на пару), а также трансжиров много в расфасованных закусках и пищевых продуктах, таких как замороженная пицца, пироги, печенье, бисквиты, вафли. Трансжиров, появившихся в результате усиленной промышленной переработки продуктов, стоит особенно избегать.

- Менее 5 г соли (что равно примерно одной чайной ложке) в день. Соль должна быть йодированной.