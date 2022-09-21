Любимый город, с днем рождения!

Макеевчане присоединились к фото-марафону «Такая разная. Такая классная».

ОТМЕТИЛИ ДУШЕВНО

Город-спутник столицы ДНР Макеевка 11 сентября отметил свое 332-летие. Широких празднований в этом году намечено не было. Вооруженные формирования Украины по сей день продолжают обстреливать жилые кварталы из различных видов вооружения.

- День города - любимый праздник всех жителей, - говорит глава горадминистрации Владислав Ключаров. - Макеевка всегда его отмечала ярко и душевно. Однако главной задачей для нас остается безопасность граждан. Поэтому праздничные массовые мероприятия переносятся на мирное время, когда мы одержим победу и небо над нами будет безмятежным.

Глава горадминистрации Владислав Ключаров

Мэр города пожелал макеевчанам терпения, покоя, счастья и радости, люби и добра.

- И, конечно же, скорейшего наступления мира, - отметил Ключаров.

Несмотря на напряженную обстановку, жители Макеевки праздновали день рождения города по-своему. Одни присоединились к фотомарафону «Такая разная. Такая классная», в рамках которого публиковали фотографии, на которых держат в руках открытку с хештегом «Моя-

Макеевка» на фоне культурно-исторических, памятных мест, архитектурных сооружений, городских достопримечательностей и просто красивых видов Макеевки. Другие участвовали в праздничных онлайн-мероприятиях.

- Наш город - это настоящий дом, семья. Здесь уютно и хорошо. Никогда не смогу уехать отсюда, - говорит жительница Макеевки Юлия Пронина. - Каждый День города мы отмечаем в кругу семьи, для нас это большой праздник и значимый, так же, как и Новый год или день рождения членов семьи. В этом году нет концертов, фестивалей, ну и ничего. Мы просто прогулялись по улочкам и паркам города.

ВЫСТАВКИ И ВИРТУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

На страницах соцсетей городских учреждений культуры публиковали тематические видеоролики, презентации, концертные программы, экспресс-поздравления, видеооткрытки, выставки декоративно-прикладного искусства и детских рисунков, посвященные празднованию Дня города.

- В библиотеках работают книжно-иллюстративные выставки, посвященные истории и культурной жизни города, - рассказывают в администрации Макеевки. - Читатели ознакомятся с краеведческой литературой, художественными произведениями писателей-земляков, красочными иллюстрациями и фотографиями Макеевки в разные периоды ее становления и развития.

Макеевка 11 сентября отметил свое 332-летие.

В Макеевском художественно-краеведческом музее открыта выставка экспонатов, выполненных макеевскими мастерами. А в Художественной школе выставлены творческие работы юных художников.

- Макеевка славится своими жителями. Это талантливые и трудолюбивые люди, - говорит макеевчанка Валентина Ивановна. - Я с удовольствием посетила выставку в нашем музее. Там представлены великолепные работы, достойные Эрмитажа и Третьяковской галереи.

ЗАГАДЫВАЕМ БЫТЬ В СОСТАВЕ РОССИИ

В Макеевке поздравили ветеранов.

Улицы Макеевки к Дню города были вычищены и украшены праздничной символикой. С праздником горожан поздравила Свердловская область - шеф-регион.

- Банально звучит, но мы каждый День города Макеевки, и в День шахтера загадываем желание - стать частью России. Пока что эта мечта не сбылась. Но она исполняется на глазах. Нас признали, нам помогают, для нас строят, для нас восстанавливают, нас поддерживают, нас защищают, - говорит студентка Алина Мельникова. - В этом году загадала, чтобы встретить следующий День города в Макеевке, находясь уже в составе России, в составе нашей любимой страны.

В честь праздника городская администрация наградила отличившихся жителей, а также вручила представителям Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа юбилейные медали администрации города «Макеевка 1690 - 2020» и памятные статуэтки «Макеевка».

С Днем города и с Днем освобождения Донбасса поздравили и участников боевых действий Великой Отечественной войны. Ветеранам подарили бытовую технику.