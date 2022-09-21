Главное, что нужно знать о частичной мобилизации

Глава комитета Госдумы по обороне и бывший начальник Главного военно-политического управления Минобороны Андрей Картаполов. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

КОГО ПРИЗОВУТ ПЕРВЫМ?

- В первую очередь, призовут тех военнообязанных, кто уже отслужил в вооруженных силах, либо по призыву, либо по контракту и имеет военную учетную специальность, которая на сегодняшний день востребована для выполнения задач в ходе специальной военной операции. Это могут быть операторы беспилотников, разведчики, артиллеристы, связисты, медики и так далее.

Приоритет будет отдан тем военнообязанным, кто имеет боевой опыт.

ИХ ОТПРАВЯТ СРАЗУ В БОЙ?

- Это исключено, никто сразу ни в какой бой, естественно, не попадет. Как сказал министр обороны, всего будет призвано порядка 300 тысяч человек. Они все попадут в воинские части. Там будет организована их доподготовка и боевое слажевание на полигонах. Скорее всего в западном или в южном военных округах. Уже уже, после завершения подготовки, когда они будут оснащены всем необходимым, экипированы, они будут отправляться в зону специальной военной операции.

Скорее всего, эти люди и сформированные подразделения будут выполнять задачи не на переднем крае, а будут прикрывать государственную границу, находиться в оперативной глубине, чтобы обеспечивать подразделения, укомплектованные добровольцами.

ЗАБЕРУТ ВЫПУСКНИКОВ ВОЕННЫХ КАФЕДР?

- Если их специальность востребована, то это исключать нельзя. Но о призыве всех выпускников, конечно, речи не идет.

КТО МОЖЕТ НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ?

- Не волноваться могут те, кто не попадает под мобилизацию. Это люди, имеющие не снятую или не погашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Действует 18-я статья закона «о мобилизации», где говорится об отсрочках:

- не годные к службе по состоянию здоровья,

- занятые постоянным уходом за близкими родственниками, которые нуждаются в этом опять-таки по состоянию здоровья,

- опекуны,

- многодетные отцы, которые имеют на иждивении четверых и более детей до 16 лет,

- мужчины, имеющие беременную жену со сроком не менее 22 недель,

- отцы троих детей в возрасте до 16 лет.

Подчеркну, речь не идет о призыве студентов, они спокойно будут учиться, никакой необходимости в их призыве нет. Об этом говорил и президент, и министерство обороны.

КАКОЙ БУДЕТ МЕХАНИЗМ ПРИЗЫВА?

- Призыв будет осуществляться через повестки военнообязанным. Они должны будут прибыть в военный комиссариат. Там их экипируют, и потом уже направят в воинскую часть для дальнейшей подготовки.

Важно, что призыв будет протяженным по времени, а не так, что сегодня начали и к вечеру должны набрать 300 тысяч человек.

Повестки будут вручать традиционно через почту. Там, где через почту не получится, сотрудники военных комиссариатов будут приезжать на дом и вручать адресату лично.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫЕЗД ВВОДЯТСЯ?

- В указе прямо этого не написано. Мобилизация у нас частичная, а не полная. Пока, на мой взгляд, этих ограничений нет.

ПРАВДА, ЧТО В САХАРОВО ОТКРЫЛИ ВОЕНКОМАТ ДЛЯ ГАСТАРБАЙТЕРОВ?

- Это не военкомат для иностранцев. Госдума приняла поправки к закону, которые разрешают гражданам иностранных государств подписывать контракт с Министерством обороны. Вместе с этим они получают право на оформление гражданства по упрощенной процедуре. Вот в Сахарово дополнительно развернули несколько подразделений, которые помогут с формированием пакета документов для подачи заявлений о службе по контракту.

ХВАТИТ БРОНЕЖИЛЕТОВ, КАСОК, ОРУЖИЯ?

- Безусловно. Наше Министерство обороны – серьезная организация. Если они озвучили цифру 300 тысяч, значит, все детально просчитано и обосновано. На каждого из этих 300 тысяч есть все.

КАКИЕ БУДУТ ЛЬГОТЫ И ЗАРПЛАТЫ У МОБИЛИЗОВАННЫХ?

- Я хочу подчеркнуть, что с момента призыва на всех мобилизованных распространяются все льготы и все гарантии, которые имеют и военнослужащие, выполняющие задачи и проходящие службу по контракту.