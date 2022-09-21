Хирург Павел Жердий
Они оставили семьи и привычную работу, чтобы помочь жителям Беловодского района Луганской Народной Республики. Здесь так остро не хватало докторов, что некоторые операции вообще некому было проводить. Выездная бригада медиков из новосибирской больницы - два хирурга, анестезиолог и акушер-гинеколог уже месяц днем и ночью принимают больных, оперируют, берутся за самые сложные случаи. Но на этом врачи-герои останавливаться не собираются - трое из них решили продлить поездку.
Врачам Беловодской центральной многопрофильной больницы ЛНР приходилось непросто. По словам главврача Григория Михалева, несмотря на то что в больнице есть все необходимое оборудование, специалистов, способных проводить малоинвазивные, эндоскопические операции, не было, а из-за отсутствия анестезиолога хирурги вообще не могли работать.
Акушер-гинеколог Валерий Ильин.
Учитывая, что Новосибирская область взяла шефство над Беловодском, помогая лекарствами и оборудованием, кому, как не местным врачам, было ехать на помощь. 11 августа хирург, завотделением ГКБ № 25 Новосибирска Вячеслав Жуков, акушер-гинеколог Валерий Ильин, хирург Павел Жердий, и анестезиолог Михаил Игнатенко прибыли в Беловодск.
- Сначала доктора поехали по селам района, осмотрели около 200 пациентов, всех, кто хотел на консультацию. Кому-то откорректировали лечение, другим назначили плановые операции, отобрали пациентов, которым нужна была экстренная хирургическая помощь. Сейчас опытнейшие хирурги проводят сложные, в том числе эндоскопические, операции. Аппендицит, холецистит… Спектр широкий, - говорит Григорий Михалев. - Акушер-гинеколог внедрил в клинике обезболивание родовспоможения, запрещенное по действовавшим ранее европейским нормам. Врачи безотказные, этим они подают очень хороший пример. Плюс наши доктора учатся методикам, которые раньше не применяли.
Трудятся доктора днем и ночью. А в ответ - огромная благодарность от местных жителей, которым так важно, чтобы медицинская помощь была как можно ближе.
Хирург Вячеслав Жуков.
Хирург Вячеслав Жуков рассказал, что никаких споров и разногласий ни с коллегами из беловодской больницы, ни с больными не возникает - с первыми общение идет на профессиональном языке, а люди просто рады, что им помогают.
- Хороший персонал, все доброжелательные. Я практически каждый день тут (в отделении). Главное, чтобы рожали побольше, - смеется акушер-гинеколог Валерий Ильин.
Как рассказал хирург Павел Жердий, многие доктора с началом спецоперации бежали от неизвестности, поэтому фактически с февраля жителям оказывалась медицинская помощь, но не в полном объеме.
- Сейчас все идет своим чередом и возвращается к мирной жизни, - говорит Павел Жердий, добавляя, что все-таки, учитывая большой объем работы, врачи решили остаться еще на месяц - помочь коллегам по-товарищески, по-врачебному.
Домой по семейным обстоятельствам вернется только анестезиолог Михаил Игнатенко, но его заменит другой доктор.
Анестезиолог Михаил Игнатенко.
Так получилось, что все врачи, прибывшие в Беловодск, из одной больницы Новосибирска - ГКБ № 25. Заявки собирали со всей Новосибирской области, а потом из добровольцев отбирали лучших по опыту, стажу, отзывам. Мы поговорили о врачах-героях с их руководителем, главврачом ГКБ № 25 Новосибирска Сергеем Астраковым. И он рассказал о каждом только хорошее. Валерий Ильин - оперирующий акушер-гинеколог с большим стажем (больше 34 лет), работает в ГКБ несколько лет. Трудится преимущественно в роддоме, владеет операционной хирургией в области гинекологии. Хирург Павел Жердий пришел в больницу после окончания института, занимается лапароскопической хирургией. Михаил Игнатенко - опытный анестезиолог (стаж 13,5 года), практически все время работает в экстренной анестезиологии, с самыми тяжелыми больными. Вячеслав Жуков - хирург, заведующий отделением (стаж 21 год), он в совершенстве владеет оперативной техникой, в том числе лапароскопией.
- Раз в две недели мы созваниваемся, обсуждаем, кого они посмотрели, какие операции провели, какие трудности возникли. Страшно ли им? Думаю, когда люди с утра до вечера заняты тем, чтобы максимально хорошо выполнить свою работу, не обращают внимания на то, что вокруг. Бояться некогда. Все врачи семейные, с детьми, дома их ждут, ждем на работе и мы, - говорит Сергей Астраков.
Беловодская центральная многопрофильная больница ЛНР находится километрах в 90 от линии фронта.
- Страшно не страшно, а помогать надо, - говорит хирург Павел Жердий. - Близкие, конечно, переживали, но от поездки никто не отговаривал, это было сознательное решение, мой выбор, который они приняли.