Хирург Павел Жердий

Они оставили семьи и привычную работу, чтобы помочь жителям Беловодского района Луганской Народной Республики. Здесь так остро не хватало докторов, что некоторые операции вообще некому было проводить. Выездная бригада медиков из новосибирской больницы - два хирурга, анестезиолог и акушер-гинеколог уже месяц днем и ночью принимают больных, оперируют, берутся за самые сложные случаи. Но на этом врачи-герои останавливаться не собираются - трое из них решили продлить поездку.

БЕЗ НИХ ЕЛЕ СПРАВЛЯЛИСЬ

Врачам Беловодской центральной многопрофильной больницы ЛНР приходилось непросто. По словам главврача Григория Михалева, несмотря на то что в больнице есть все необходимое оборудование, специалистов, способных проводить малоинвазивные, эндоскопические операции, не было, а из-за отсутствия анестезиолога хирурги вообще не могли работать.

Акушер-гинеколог Валерий Ильин.

Учитывая, что Новосибирская область взяла шефство над Беловодском, помогая лекарствами и оборудованием, кому, как не местным врачам, было ехать на помощь. 11 августа хирург, завотделением ГКБ № 25 Новосибирска Вячеслав Жуков, акушер-гинеколог Валерий Ильин, хирург Павел Жердий, и анестезиолог Михаил Игнатенко прибыли в Беловодск.

- Сначала доктора поехали по селам района, осмотрели около 200 пациентов, всех, кто хотел на консультацию. Кому-то откорректировали лечение, другим назначили плановые операции, отобрали пациентов, которым нужна была экстренная хирургическая помощь. Сейчас опытнейшие хирурги проводят сложные, в том числе эндоскопические, операции. Аппендицит, холецистит… Спектр широкий, - говорит Григорий Михалев. - Акушер-гинеколог внедрил в клинике обезболивание родовспоможения, запрещенное по действовавшим ранее европейским нормам. Врачи безотказные, этим они подают очень хороший пример. Плюс наши доктора учатся методикам, которые раньше не применяли.

ЛЮДИ РАДЫ ПОМОЩИ

Трудятся доктора днем и ночью. А в ответ - огромная благодарность от местных жителей, которым так важно, чтобы медицинская помощь была как можно ближе.

Хирург Вячеслав Жуков.

Хирург Вячеслав Жуков рассказал, что никаких споров и разногласий ни с коллегами из беловодской больницы, ни с больными не возникает - с первыми общение идет на профессиональном языке, а люди просто рады, что им помогают.

- Хороший персонал, все доброжелательные. Я практически каждый день тут (в отделении). Главное, чтобы рожали побольше, - смеется акушер-гинеколог Валерий Ильин.

Как рассказал хирург Павел Жердий, многие доктора с началом спецоперации бежали от неизвестности, поэтому фактически с февраля жителям оказывалась медицинская помощь, но не в полном объеме.

- Сейчас все идет своим чередом и возвращается к мирной жизни, - говорит Павел Жердий, добавляя, что все-таки, учитывая большой объем работы, врачи решили остаться еще на месяц - помочь коллегам по-товарищески, по-врачебному.

Домой по семейным обстоятельствам вернется только анестезиолог Михаил Игнатенко, но его заменит другой доктор.

Анестезиолог Михаил Игнатенко.

КТО ТАКИЕ МЕДИКИ ИЗ НОВОСИБИРСКА

Так получилось, что все врачи, прибывшие в Беловодск, из одной больницы Новосибирска - ГКБ № 25. Заявки собирали со всей Новосибирской области, а потом из добровольцев отбирали лучших по опыту, стажу, отзывам. Мы поговорили о врачах-героях с их руководителем, главврачом ГКБ № 25 Новосибирска Сергеем Астраковым. И он рассказал о каждом только хорошее. Валерий Ильин - оперирующий акушер-гинеколог с большим стажем (больше 34 лет), работает в ГКБ несколько лет. Трудится преимущественно в роддоме, владеет операционной хирургией в области гинекологии. Хирург Павел Жердий пришел в больницу после окончания института, занимается лапароскопической хирургией. Михаил Игнатенко - опытный анестезиолог (стаж 13,5 года), практически все время работает в экстренной анестезиологии, с самыми тяжелыми больными. Вячеслав Жуков - хирург, заведующий отделением (стаж 21 год), он в совершенстве владеет оперативной техникой, в том числе лапароскопией.

- Раз в две недели мы созваниваемся, обсуждаем, кого они посмотрели, какие операции провели, какие трудности возникли. Страшно ли им? Думаю, когда люди с утра до вечера заняты тем, чтобы максимально хорошо выполнить свою работу, не обращают внимания на то, что вокруг. Бояться некогда. Все врачи семейные, с детьми, дома их ждут, ждем на работе и мы, - говорит Сергей Астраков.

Беловодская центральная многопрофильная больница ЛНР находится километрах в 90 от линии фронта.

- Страшно не страшно, а помогать надо, - говорит хирург Павел Жердий. - Близкие, конечно, переживали, но от поездки никто не отговаривал, это было сознательное решение, мой выбор, который они приняли.