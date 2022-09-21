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Политика21 сентября 2022 10:50

Выступление Владимира Путина по поводу юбилея государственности 21 сентября 2022: прямая трансляция

Владимир Путин выступит с посланием по поводу юбилея российской государственности
Источник:kp.ru
Владимир Путин выступит с посланием по поводу юбилея российской государственности

Владимир Путин выступит с посланием по поводу юбилея российской государственности

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду, 21 сентября, выступит с речью по случаю годовщины государственности страны. Мероприятие, на котором глава государства выступит перед россиянами, состоится в Великом Новгороде.

В ходе рабочей поездки Путин посетит техническую школу. Это достаточно передовое, очень интересное учебное заведение, потом он отдельно встретиться с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальных партнеров.

"И кроме того сегодня будет торжественное мероприятие, которое посвящено 1160-летию зарождению российской государственности. Это будет на центральной площади, хорошо всем известном историческом памятником. и на этом торжественном мероприятии Путин выступит", - рассказал пресс-секретарь президента Сергей Песков.

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