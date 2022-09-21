Трибунала не избежать

Так горит заповедник.

Убивают детей

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Эта цитата из знаменитого «Дон Кихота» Сервантеса первым делом приходит на ум, когда новостные ленты разражаются все новыми и новыми сообщениями о выходках служителей украинского режима и его сторонников. Выходках то жестоких, то нелепых, то откровенно наглых. Анализируя, что вытворяют украинские боевики, а также «сочувствующие» гражданские, легко можно понять, что на самом деле представляет собой официальный Киев. Судите сами.

4 сентября в городе Снегиревка Николаевской области, расположенном в 55 км от Херсона, ВСУ обстреляли жилой район «Семь ветров». По словам главы администрации Снегиревского района Юрия Барбашова, было 10 залпов из артиллерийских орудий. Один из снарядов разорвался на детской площадке, где отец мирно качал своих двух детей на качелях.

«В результате обстрела погибли пятилетний мальчик и его отец. Еще один ребенок из этой семьи, девочка 9 лет, была ранена», - написал у себя в телеграм-канале Барбашов.

«Твари!» - это один из немногих печатных эпитетов, которыми разразился народ в комментариях к появившемуся в соцсетях посту главы Снегиревского района.

В конце августа ВСУ ударили по Новой Каховке. Попали в местный магазин игрушек. Чудом жертв здесь удалось избежать.

Вымогают у Запада снаряды и ракеты

Но что режиму Зеленского и его армии до смерти детей? ВСУ поливают города огнем не для того, чтобы потом беспокоиться о жертвах - все оставшиеся здесь ведь предатели. Зачем церемониться, тем более что у Киева, отдающего приказы обстреливать мирных жителей, другие заботы.

О чем сегодня болит голова у руководства Украины, в недавнем интервью британскому каналу Би-би-си рассказала супруга Зеленского Елена. Например, она недвусмысленно намекнула, что англичанам сейчас хорошо бы забыть о своих проблемах и больше думать об Украине.

- На Украине цены тоже растут, - сказала первая украинская леди. - Но вдобавок гибнут наши люди. Поэтому когда вы начинаете считать пенни на своем банковском счете, мы делаем то же самое, но считаем наши потери.

Простые люди негодуют, буря в соцсетях - с чего вдруг британцам, у которых счета за тепло и свет выросли в разы, об этом забывать? Официальный же Запад пока слушает и поддакивает. Делает вид, что нужно быть в тренде и поддерживать украинское сопротивление. И в это же время верные Киеву «партизаны», они же агенты из «спящих ячеек», оставленные СБУ в Херсоне, гордо отчитываются в соцсетях о своем вкладе в общее дело и выкладывают видео, на которых сжигают выходящие в Херсонской области русские газеты и по ночам размалевывают стены домов украинской символикой - чтобы видел это как раз официальный Запад. Так легче мотивировать выделение все новых и новых средств на покупку и поставку оружия на Украину. Явно не краски - ракет и снарядов, которые прилетят на освобожденные от современных бандеровцев территории.

Жители крайне негативно относятся к подобным выходкам, еще раз убеждаясь в правоте своего нынешнего выбора - все понятно, что русофобия киевским режимом активно насаждалась последние три десятка лет. И это, безусловно, ее плоды. И до простых мирных людей ему никакого дела нет - пусть гибнут.

Но трибунал над преступниками рано или поздно состоится.

А это все, что осталось от частного дома на Приднепровской улице в Новой Каховке.

Выжигают заповедник

Тысячи гектаров леса в уникальном заповеднике на полуострове Кинбурнская коса в соседней Николаевской области горят из-за обстрелов украинских войск. Пожары невозможно потушить из-за обстрелов, погибли как минимум четверо мирных жителей, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб Херсонской области, предоставив соответствующие фото- и видеокадры.

Кинбурнская коса - заповедный ландшафтный парк в освобожденной союзными войсками части Николаевской области. Заповедник объединяет в единое экопространство море, степи и леса, где живут и прилетают на зимовку более 250 видов птиц. Часть из 450 видов растений занесена в Красные книги Украины и Европы.

«С началом боевых действий по экосистеме полуострова был нанесен тяжелый удар - Кинбурнскую косу накрыли пожары, которые возникли из-за артиллерийских ударов ВСУ. На сегодняшний день выгорело и безвозвратно утеряно более 11 тысяч гектаров леса. Действия ВСУ привели не только к гибели тысяч гектаров леса и невозможности тушения пожаров из-за высокого риска подрыва на минах, но и к смерти мирных жителей», - сказал собеседник агентства.

По данным экстренных служб Херсонской области, 30 июля украинская артиллерия обстреляла зажигательными снарядами лес между селами Покровка и Васильевка на участке в восемь километров. «Пожар огромной силы не прекращался трое суток, в результате были уничтожены тысячи гектаров леса. Ущерб мог быть и больше, но местные жители смогли справиться с огнем», - рассказал источник.

Для многих ветеранов очевидно, что действия украинских боевиков сродни действиям карателей во время Великой Отечественной войны.

По его словам, с началом попыток украинского наступления на Херсонском направлении ситуация с тушением пожаров в районе заповедника стала критической из-за активизации украинских диверсионных групп, которые начали беспорядочно минировать дороги общего пользования.

«Тринадцатого августа на дороге между селами Васильевка и Покровка на противотанковой мине подорвалась легковая машина с местными жителями. Погибли два человека. Пятнадцатого августа в том же районе подорвалась еще одна легковая машина, опять погибли два человека. Это привело к прекращению выхода пожарных машин из села Васильевка, борьба с пожарами стала невозможной. Максимум, что могут делать местные жители в этой ситуации, - это бороться с возгораниями внутри сел и вокруг трансформаторных подстанций», - отметил представитель экстренных служб.

Еще один случай произошел 1 сентября, когда украинская артиллерия обстреляла село Покровка. «В результате этого загорелось самое крупное в Европе орхидное поле, при этом огонь зашел в село. Только своевременное реагирование местных жителей спасло орхидное поле и дома от уничтожения», - заключил собеседник агентства.