Валерий Фадеев: СПЧ не будет поддерживать уклонистов

Глава Совета по правам человека разъяснил в эфире Радио КП, какие права есть у мобилизованных Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Валерий Александрович, скажите, пожалуйста, кто подлежит и кто не подлежит частичной мобилизации? Я имею в виду отдельные социальные группы или гражданские специальности: студентов, о которых сказал Путин с Шойгу, бизнесменов, многодетных...

- Я не работаю в генеральном штабе, поэтому не могу отвечать точно и конкретно, но из общих соображений: поскольку мобилизация называется частичной, в первую очередь призваны будут те мужчины, кто имеет нужные сейчас специальности для ведения боевых действий, для работы в тылу, для работы за линией фронта. Надо из этого исходить, а не из социальных групп. Моя специальность – оператор боевого расчета пуска стратегических ракет. Я думаю, что и без меня обойдутся. К тому же, мне уже за 60.

Я в 80-х годах служил в ракетных войсках. Наверное, такие, как я, не нужны. А другие специальности, и перечень таких специальностей, видимо, уже подготовлен и вот исходя из этого перечня и будут призываться мужчины. Мне кажется, что здесь такая логика должна быть. А что значит социальные группы? Рабочих и колхозников призываем, а интеллигенцию нет? Это же не очевидно.

- А про выплаты и компенсации – как вот это меняется в данных условиях? Деньги – это мощнейший стимул, собственно, один из главных… так вот, здесь как будет меняться ситуация?

- Есть опыт регионов, где составляли батальоны целые из добровольцев. Вот я недавно был в Башкирии, и там мне рассказывали об этом. И, конечно, с этими людьми заключены контракты, и там весьма приличные вознаграждения предусматриваются по этим контрактам. Поскольку в указе президента сказано, что все мобилизованные будут заключать контракты, то предполагаю, что примерно по той же схеме, как это происходит сейчас, будет и в ближайшее время со вновь мобилизованными. Это же не как, извините, в 1941 году, здесь все-таки вознаграждения предусмотрены. И семьи тех, кто будет мобилизован, не останутся без денег.

- Валерий Александрович, не могу не спросить – человек не хочет на войну по разным причинам, но его призывают – будет ли совет по правам человека помогать таким людям?

- Не уверен, что я готов положительно ответить на ваш вопрос. Потому что это же все очень драматично. И против нас ведется очень серьезная война. Понимаете, когда говорят – ах, ах, мы напали на Украину – это неправда. Надо просто вспомнить эту историю – расширение НАТО, бесконечные наши попытки переговоров. Это жестокое, беспрецедентное после Второй мировой войны давление, которое оказывается на нашу страну. И сейчас уже совсем очевидно: огромные поставки вооружения украинской армии, разведка выяснила, что 150 натовских специалистов работают в украинской армии и фактически организуют ее действия, тысячи наемников – ну, о чем тут теперь говорить-то? Только что регулярные подразделения НАТО введены на украинский театр военных действий, понимаете. Против нас огромная сила. Надо отдавать себе в этом отчет. Да, это очень трагично. Но это так. Жизнь состоит не только из радостей, она состоит и из тяжелых периодов тоже. Сейчас мы живем в этом тяжелом периоде. Надо взять себя в руки и быть адекватным этому моменту историческому.