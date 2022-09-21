Рекордные тонн зерна

В этом году фермеры намолотили рекордные 3 млн тонн зерна. И это притом что обстрелы ВСУ не прекращаются!

Россия помогла выиграть сражение за урожай

В июне многие аграрии Запорожской области оказались брошены на произвол судьбы. Прежняя власть оставила их в преддверии уборки и сбежала. Ни помощи с техникой, ни понимания, куда и кому продавать урожай, если его вообще получится собрать. Но пришла Россия и протянула руку помощи. Когда в освобожденных районах Запорожской области столкнулись с нехваткой уборочной техники, машины пригнали им соседи - российские регионы, а с топливом помогли военные. Они же взялись охранять поля и элеваторы от украинских бомбежек. Ведь ВСУ бессовестно обстреливали и те и другие, не заботясь о том, что могут оставить людей без хлеба.

Помогла Россия запорожским фермерам и сохранить собранный с таким трудом урожай. Киевская власть, перекрыв торговые дороги, хотела прямом смысле слова оставить аграриев голодать. Но в области было создано контролируемое государством предприятие, призванное сформировать на освобожденной территории фонд зерна - «Государственный зерновой оператор». С тех пор хлеборобы больше не ломают голову, чтобы найти рынки сбыта. Выгодные рынки.

Компания, взявшая в управление несколько местных элеваторов, работает по российским стандартам. Она выкупает у аграриев зерно по выгодным для фермеров ценам, а далее отправляет на переработку и находит покупателей - все понятно, открыто и прозрачно. Плюс аграрии, не бросившие землю после начала спецоперации, получили льготы на воду.

- При Украине за сколько смог договориться, за столько и продал урожай, порой ниже себестоимости - себе в убыток, - жалуется запорожский фермер Дмитрий Кузнецов. - Продавать приходилось спекулянтам и перекупщикам. Элеваторы принимали его вообще по бросовым ценам. Теперь же четко знаем, какую сумму получим, никаких подводных камней и лишних хлопот.

Благодаря работе компании урожай фермерских хозяйств Запорожской области в этом году будет полностью реализован.

- Очень много заявок, много желающих приобрести продукцию. Наша главная задача - создать для фермера все условия, чтобы он мог работать на земле, - говорит директор «Государственного зернового оператора» Никита Бусел. - Мы отработали определенную методику по ценообразованию - существенно подняли закупочную стоимость на зерновые культуры. На сегодня этот показатель мы повысили в два раза.

Запорожские фермеры получают сегодня по 12 - 13 тысяч рублей за тонну. Столько же, сколько на российской Кубани.

- При украинской власти цены были очень низкие. Пшеницу отдавали за 4 - 6 тысяч. И раньше у аграриев толком не было альтернатив, сейчас все абсолютно иначе, - говорит председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края Александр Шипулин.

Доставляют товар из Запорожской области не только соседям. Международные поставки зерна наладили через морской порт «Бердянск». Оттуда на сухогрузах зерно доставляют в Турцию, Сирию, Иран.

Спасает Россия и брошенные фермерские хозяйства, на которых до сих пор числятся работяги. Владельцы предприятий после начала спецоперации сбежали, оставив сотрудников на произвол судьбы. Без работы и денег. Исправить положение помог «Государственный зерновой оператор».

- Обычно мы выявляем какой-либо объект, берем его под охрану, проводим комплексную инвентаризацию и другие мероприятия. Все это необходимо, чтобы создать условия для дальнейшей работы людей, - добавляет Никита Бусел.

Продолжение следует

В своем телеграм-канале глава Запорожской области Евгений Балицкий поздравил хлеборобов с рекордным урожаем и поблагодарил их за слаженную работу.

- Благодарю хлеборобов области за дружную работу и смелость, за вклад в обеспечение продовольственной безопасности Запорожской области, - написал Балицкий.

Но работа и заботы не заканчиваются. Запорожским фермерам еще предстоит убрать подсолнечник и посеять озимые культуры. Площадь сева прогнозируется не меньшая, чем в прошлом году. А именно 589 тысяч гектаров. Из них 40 тысяч гектаров отдадут под озимый рапс.

- С сопредельных территорий продолжаются обстрелы наших объектов сельхозназначения, от снарядов вооруженных формирований Украины пострадал ряд элеваторов, мукомольный завод, который обеспечивает большую часть хлебозаводов области мукой. Мы, со своей стороны, поддержим аграриев, - заверил Балицкий.

Сейчас проводится оценка ущерба, чтобы в дальнейшем каждый фермер смог получить компенсацию. России очень важно, чтобы фермеры оставались на земле. Ведь она здесь навсегда, а значит - заботится о своих.

- Оцениваем ущерб для возмещения убытков и поддержки людей на земле, - отметил глава администрации Запорожской области. - Потому что самая главная ценность - это люди, без которых невозможно вырастить ни один колосок пшеницы.

Каменка-Днепровская. Арбузный сезон завершается. Да и подсолнухи поспели - сейчас самое время их уборки.

НА ЗАМЕТКУ

Как фермерам продать зерно

«Государственный зерновой оператор» приглашает аграриев к сотрудничеству. Сельскохозяйственную продукцию принимают по адресам в г. Бердянске:

ул. Горького, 4,

ул. Туристическая, 1, Аскет Шипинг,

ул. Гагарина, 11, Политехника,

Бердянский р-н, с. Трояны, ул. Школьная 1.

По всем интересующим вопросам обращайтесь по телефонам горячей линии: +7 990 001 29 91,

+7 990 001 29 92.

ВАЖНО

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Специалисты Минсельхоза рассказали о помощи аграриям.

На встрече с запорожскими аграриями представителями министерства сельского хозяйства области обсудили формирование реестра сельхозпроизводителей и помощь со стороны России.

- Все фермеры, присутствующие на встрече, зарегистрированы как сельхозпроизводители, что дает им возможность получить субсидии на покупку семян, ГСМ, удобрений, запчастей. Компенсация предусматривает до 50 процентов возврата затраченных денежных средств, - сообщили в пресс-службе администрации области.

Также встал остро вопрос об орошении земель, о приемке зерна на элеваторы, которые сейчас переполнены, в связи с чем ожидается вывоз его на перерабатывающие предприятия не только машинами, но и железнодорожным транспортом. Приятным известием было то, что фермеров ожидают для обучения в Крыму, также на места приедут специалисты из Крыма и из Краснодара для обмена знаниями и опытом.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

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