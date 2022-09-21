Совфед: за уклонение от участия в боевых действиях и выполнения приказов командира грозит 10 лет колонии

Мобилизацию могут объявлять как до введения военного положения, так и при введении военного положения Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Совет Федерации одобрил поправки ужесточающие Уголовный кодекс в рамках объявленной «частичной мобилизации». Ряд преступлений совершенных в период «мобилизации», «военного положения» или «военного времени» станут отягчающим обстоятельством при вынесении наказания. За уголовные преступления совершенные в такое сложное для страны время можно будет получить более серьезные сроки:

- Дезертирство в период мобилизации, военного времени или в условиях вооруженного конфликта военнослужащим будет грозить до 15 лет заключения, за симуляцию болезни с целью уклонения от воинской службы - 10 лет.

- Сдача в плен при отсутствии признаков госизмены будет наказываться лишением свободы сроком от 3 до 10 лет.

При этом в документе уточняется, что военнослужащие, впервые совершившие это преступление, могут быть освобождены от ответственности, при условии, если они приняли меры для своего освобождения, возвратились в часть или на место службы и не совершили других преступлений во время своего пребывания в плену.

- Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества в период военного положения или в условиях вооруженного конфликта предполагает наказание в виде заключения сроком от пяти до 10 лет.

- За мародерство и принуждение к нарушению обязанностей военной службы до 15 лет.

- За отказ от участия в боевых действиях и неисполнение приказа - от 3 до 10 лет.

Напомним, 20 сентября Госдума во втором и третьем чтениях одобрила поправки в законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, в которых предлагается считать периоды мобилизации, военного положения и военного времени «отягчающими обстоятельствами при совершении преступления».

СПРАВКА «КП»

«Военное положение — особый правовой режим, вводимый на территории России или в отдельных ее местностях президентом с одобрения Совета Федерации в случае агрессии против страны или непосредственной угрозы агрессии.

Поводом для введения «военного положения» являются: вторжение иностранного государства на территорию России, оккупация любой ее части, бомбардировка иностранными вооруженными силами территории России, вооруженные диверсии, оккупация или блокада ее частей.

«Боевые действия» - определяет организованные действия воинских частей в определенный период времени по выполнению боевых задач — в частности, к ним относятся и специальные военные операции.

«Мобилизация» - мобилизацию могут объявлять как до введения военного положения, так и при введении военного положения. Она может быть общей или частичной. Призыву подлежат граждане, пребывающие в запасе, но при этом не имеющие права на отсрочку.