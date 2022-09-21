Минобороны: ВСУ стали бросать солдат на минные поля

Каков киевский нацистский режим, такова и тактика ведения боевых действий Фото: REUTERS

Циничное отношение киевской власти к своим военнослужащим вызывает все меньше вопросов. Каков киевский нацистский режим, такова и тактика ведения боевых действий. Как в годы Великой Отечественной войны гитлеровцы посылали на минные поля «убирать колоски» деревенских жителей, так сегодня на них бросают целые части бойцов территориальной обороны.

«В результате огневого поражения подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Правдино Херсонской области, потери соединения за сутки составили более 200 человек и 21 единица военной техники. Личный состав 4-й роты 2-го батальона данного соединения фактически полностью погиб из-за командира 28-й бригады ВСУ, направившего подразделение в контратаку на минное поле», - рассказал на прошедшем брифинге журналистам представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант также заявил, что и в районе Павловки Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения 3-го батальона 1-й бригады президента Украины, предпринявшего неудачную попытку контратаки, потери противника составили более 60 человек убитыми и ранеными, четыре танка и восемь автомобилей.

Минобороны продолжает высокоточным оружием выбивать позиции в районе Артемовска. Там ликвидирован пункт временной дислокации 2-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ. На позициях уничтожено более 75 боевиков и девять единиц военной техники.

Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражено: 8 пунктов управления ВСУ, 12 складов боеприпасов и вооружения, пункт временной дислокации нацформирования «Донбасс» в районе Николаевки, а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 147-ми районах.

Средствами ПВО за сутки сбито: 11 беспилотников, среди которых был один БПЛА «Байрактар», 28 снарядов американской системы залпового огня «HIMARS» и 3 американские противорадиолокационные ракеты «HARM». Одна в районе Каховкой ГЭС Херсонской области.

Запорожскую ГЭС украинская артиллерия тоже не обошла своим вниманием: в результате взрыва украинского крупнокалиберного снаряда повреждена одна из труб системы технической воды Первой системы безопасности Пятого энергоблока. Нарушены линии электропередач от пятого энергоблока атомной станции в районе города Энергодар.

Артиллеристы ВСУ, что обстреливали Запорожскую АЭС в районе Марганца были уничтожены. Радиационная обстановка на атомной станции благодаря усилиям российских подразделений ПВО пока остается в норме.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

295 - самолетов.

155 - вертолетов.

2018 - беспилотных летательных аппаратов.

375 - зенитных ракетных комплексов.

5052 - танка и других боевых бронированных машин.

841 - боевая машина реактивных систем залпового огня.

3405 - орудий полевой артиллерии и минометов.

5743 - единицы специальной военной автомобильной техники.