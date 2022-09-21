Унты на меху: сын Ольги Остроумовой ошеломил подарком к 75-летию мамы-актрисы

Сегодня у народной артистки России юбилей – 75 лет Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Какая Ольга Остроумова в кино и на сцене все мы хорошо знаем. В каждой ее роли столько женского, обаятельного, светлого, что не полюбить ее, кажется, невозможно. Она настоящая народная артистка и одна из лучших в стране. Её запомнили зрители еще с «Доживем до понедельника», где она сыграла красавицу-старшеклассницу Риту Черкасову. А уж в ее Женьку Комелькову из «А зори здесь тихие…» влюбились сразу и навсегда.

В жизни Ольга Михайловна человек довольно скрытный. При своей публичной профессии, совсем не любит внимания к себе. О том, какая Остроумова вне сцены, мы расспросили ее сына-режиссера Михаила Левитина-младшего.

- Какая мама в жизни? Еще лучше, чем на сцене или в кино, - говорит Михаил. – Она очень искренняя и прямолинейная, ни разу не двоедушная. На мой взгляд, могла бы быть похитрее и поснисходительнее к окружающим, но это я, наверное, привередничаю. Просто мама судит всех по своей мерке. А требования у нее к себе очень высокие. При этом мама - человек излишней скромности и уж точно не ханжа. Она - человек изумительный. И это чистая правда.

- Ольга Михайловна очень строгая на вид? А на самом деле?

- На вид – да, строгая. Но за собой она этого не замечает. И всех пугает своей строгостью. Но бояться ее точно не надо.

- И с вами, когда вы с сестрой Ольгой были детьми, тоже была строга?

- С нами строгой не была никогда. Она вообще великая демократка. С нами всегда общалась как с равными, как со взрослыми людьми. Никакой родительской снисходительности. Она - мама-друг, понятливый и добрый. И когда о нас рассказывала другим, мы всегда были у нее золотыми детьми. Хвалила нас безостановочно.

Она во многом не типичная актриса, в том смысле, что она не помешана на работе, на своей звездности что-ли. Когда рассказывают истории актерских детей, которые детство провели за кулисами или были предоставлены сами себе, к нам с сестрой это не имеет никакого отношения. Мы были целиком предоставлены маме. Она действительно человек большого масштаба.

- Как она вас воспитывала?

- Робко. На словах она боевая, но в деле она всегда нас жалела, очень любила. Никогда не наказывала. Она нежнейший человек. Она – прекрасная мама, но еще лучшая бабушка. У нее четверо внуков от 15 до 5 лет. Внуки ее обожают и называют бабуля. И ей это нравится.

Да, она много снималась, когда мы были детьми. Но гораздо больше отказывалась, чтобы быть с нами. При том, что она настоящая премьерша. То есть в ней есть уверенность в успехе, есть в меру экзальтация. Я знаю - работал с ней как режиссер.

- Где будете отмечать юбилеи?

- Сегодня будем отмечать в Театре им.Моссовета. Мама играет премьеру «Соло для часов с боем». И мы с сестрой идем на спектакль. После спектакля будет банкет.

- А как проходят домашние праздники?

- Мама обязательно много готовит, из-за этого устает и с мрачным видом уходит потом спать. Это я, конечно, утрирую. Просто она все любит делать по максимуму, если стол, то красиво сервированный. Чтобы сели все вместе и вовремя.

- Что подарите маме на день рождения?

- Мы с сестрой подарим ей одну картинку и унты на меху, грубоватые, но изысканные, как мама любит…