Телеведущий Андрей Малахов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Андрей Малахов более десяти лет счастлив в браке с Натальей Шкулевой. Вместе супруги растят единственного сына Сашу. Они души не чают в наследнике, тщательно оберегая мальчика от публичности. Однако на днях Андрей вышел с ребенком в свет.

Андрей Малахов впервые за долгое время поделился сокровенным. Телеведущий появился на публике с четырехлетним сыном Александром, которого он до сих пор не представил.

Артист оберегает свою семью от внимания публики. Светским хроникерам до сих пор не удалось сделать ни одного фото ребенка Малахова.

На днях Андрей привел своего наследника в Театр Наций. Он лично рассказал фанатам о редком совместном выходе в свет и поделился приятными впечатлениями от спектакля. Судя по всему, и четырехлетний Саша остался в восторге от посещения мюзикла. "Если вы в поисках Синей птицы, то она летает в Театре Наций. «Синяя синяя птица» - рекомендую", - написал телеведущий в блоге.

Стоит отметить, что график съемок Малахова расписан на многие месяцы вперед. Однако выходные известный телеведущий старается посвящать семье. Каждую субботу он встает как можно раньше. "В восемь утра завтракаю с сыном. Потом мы вдвоем идем на плавание…" - делился артист.

У его сына есть личный тренер. После занятий отец и сын перекусывают в ресторане и пьют кофе с пенкой - так сын звезды называет капучино. Затем едут к бабушке с дедушкой на дачу. Родители супруги шоумена Натальи Шкулевой живут за городом. "Там мы гуляем, обедаем, Саша ложится спать. К обеду приезжает Наташа. Она в субботу отсыпается, но иногда присоединяется к нам уже в бассейне. И дальше у нас время отдыха на даче всей семьей. А к вечеру возвращаемся домой" - делился Андрей.

Каждое воскресенье звездное семейство ходит в церковь. "Посещаем утреннюю службу в храме, а она проходит рано", - добавил телеведущий.

Александр с малых лет занимается танцами. Правда, Андрей полагает, что мальчик их не очень любит. "Лепка, рисование, английский, музыка, общее развитие - математика и логическое мышление", - перечислял отец плотное расписание наследника.

Чтобы Саше было комфортнее, рядом с ним всегда есть любимые игрушки. "Все это он делает со своими лучшими друзьями - Совой, медвежонком Пухом и любимым пледиком. Все три героя должны быть рядом на всех описанных процедурах. Плед еще из роддома Лапино - такой новорожденным дают с собой. И я не могу объяснить любовь сына к этому пледику…" - умилялся артист.