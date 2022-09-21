Геннадий Зюганов: Все эти годы Запад плевал Русскому миру в душу. Дальше утираться и терпеть мы не будем

Глава КПРФ Геннадий Зюганов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- …Геннадий Андреевич, чего россияне ждут от референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях? И - почему именно к этой политической кампании были приурочены обращения Владимира Путина и Сергея Гофгу

- Совершенно очевидно, что это - русский мир, который оккупировали нацисты, фашисты и бендеровцы.

Мир, которому запретили говорить на родном языке.

Я впервые в истории встречаю это уродливое явление в таком массовом порядке.

Ну, было время, когда часть Белоруссии, почти 4 миллиона, оказались под поляками, им запретили говорить и по-белорусски, и по-русски, и писать, и учиться.

- И чем это закончилось?

- Закончилось освобождением Красной Армией и присоединением их к своей Родине, и они успешно живут и развиваются.

И тут я абсолютно уверен – люди прекрасно понимают, что они попали в лапы хищников, в лапы нацистов, в лапы нелюдей, которые не уважают ни нашу культуру, ни традиции, ни язык.

Поэтому, надо спокойно голосовать на референдуме, возвращаться на Родину, двигаться дальше. На мой взгляд, это естественно и нормально.

Первое, что сделали после незаконного захвата власти в Киеве эти господа, - да даже не господа, а эти преступники, - запретили людям говорить на русском, стали бомбить Луганск, Донецк и издевались восемь лет над людьми. И теперь продолжают издеваться.

Поэтому, надо быть последовательными и надо помочь людям вернуться к своим корням, к истокам.

И надо помогать освобождать Украину полностью, потому что она не самостоятельная.

Я недавно посмотрел репортажи - вот только собирались в Германии, на военной базе, военные министры НАТО. И они там определяли, сколько снарядов поставить на Украину, куда украинские вояки должны стрелять, кого бить, в кого прицеливаться, сколько им за это платить.

Они русских и украинцев рассматривали, как расходный материал для реализации своих геополитических интересов. Им сегодня всего мало. В 1991 году им вроде хватило развала СССР, который они организовывали, помогали Горбачеву, Ельцину, потом они 85 тысяч предприятий уничтожили. Им мало того, что отказались мы от своей веры, от традиций, культуры. А теперь, когда сказали – нет, мы все-таки самостоятельно хотели бы жить – вот они и ведут по сути дела большую развернутую войну.

Поэтому надо поддерживать, прежде всего, освобождение людей и восстанавливать свою порушенную Родину

- А россияне чего ждут, на ваш взгляд, от этих референдумов?

- А россияне от этих референдумов ждут, я считаю, укрепления чувства собственного достоинства, Смотрите, сколько лет мы терпели, когда республики Прибалтики издевались - и продолжают это делать - над нашими людьми, над нашими святынями, нашими символами, нашей памятью. В Донбассе этот номер не проходит. И это - главный смысл приводимой спецоперации.

Защита русского мира – главный вопрос на Украине и на Донбассе.

- Наши граждане от этого выиграют?

- Выиграют все мы. Потому что нас, граждан России, натовцы и американцы не видят, как самостоятельное, независимое, цельное государство. Не видят. Они объявили войну и продолжают уничтожать. Или мы поймем, что это происходит и начнем вовремя защищаться, или будут душить до последнего. Вот и надо защищаться и бороться. Тем более, защищаем своих друзей, братьев, своих товарищей, родственников. Надо завершать это дело, не бояться.

- Спасибо вам большое

- Пока.