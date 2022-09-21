Освобожденные города и села преображаются на глазах

Помощь от Новосибирской «РЭС».

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

Восстановительные работы на освобожденных территориях ведутся повсеместно. Однако в первую очередь ремонтируют необходимые для жизнеобеспечения социальные объекты.

Так, в Рубежном запитали 57 трансформаторных подстанций, свет появился в домах 14 тысяч абонентов.

- Восстановлено энергоснабжение социально значимых объектов в городе Рубежное, среди которых медицинские учреждения, вышки мобильной связи, административные здания и другие объекты, нормальное функционирование которых необходимо для спокойной жизни мирного населения, - рассказали в правительстве ЛНР.

Восстановление электроснабжения.

Ремонт пострадавших в результате обстрелов подстанций продолжается в Северодонецке и Лисичанске.

- Боевые действия причинили существенный вред энергетической инфраструктуре, ее восстановление - не простая задача, но энергетики успешно ее решают, - говорят в правительстве ЛНР. - Работать приходится вместе с саперами, которые перед проведением ремонтно-восстановительных работ обследуют и разминируют территорию.

ЧТОБЫ ДЕТИ РАДОВАЛИСЬ

В Беловодский район энергетики из Новосибирска привезли гуманитарную помощь - оборудование, необходимое для поддержания нормального функционирования электросетей.

- Это оборудование поможет сделать электроснабжение надежным, особенно во время отопительного сезона, - говорит работник из Беловодского района Михаил. - Спасибо коллегам из России. Одни трудятся здесь на месте, другие собирают и привозят нужную помощь.

Российские энергетики в Донбассе занимаются не только восстановлением сетей, но и помогают мирным жителям. Представители Новосибирского «РЭС» в ходе осмотра энергообъектов в Беловодском районе обратили внимание, что в музыкальной школе, использовавшейся украинскими войсками как опорный форпост, были уничтожены некоторые музыкальные инструменты. Компания АО «РЭС» купила для школы новые. Уже совсем скоро дети снова смогут приходить на занятия по классу скрипки и гитары.

- Невозможно сдержать слез, когда узнаешь о таких добрых поступках. Это настоящие люди. Они не смогли остаться в стороне и сделали для детей огромный подарок, - говорит родительница ученицы музыкальной школы Виктория. - Купить за свои деньги скрипку ну никак невозможно. Денег на продукты не всегда хватает. А доченьке очень нравится заниматься музыкой. Думали, что «все, пропало». Но нет, появились добрые люди, которые все исправили.

Прием ведут белгородские медики.

300 МЛН РУБЛЕЙ НА ПЕРВЫЙ ЭТАП ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Очередной гуманитарный груз для жителей Кременского района прибыл из Астраханской области. Это почти 12 тонн продуктов питания, гигиенических наборов, канцтоваров, книг, постельного белья, одежды и обуви.

- Астраханцы делают для нас все возможное, мы уже с ними настолько породнились, что стали одной семьей, - говорит жительница Кременной Варвара. - Регулярно нам привозят гуманитарную помощь, распределяют ее для самых нуждающихся. Спасибо им за заботу и поддержку.

Также в Кременную привезли стройматериалы для восстановления девяти первостепенных социальных объектов. Доставили металлопрофиль для ремонта крыш. Вскоре привезут пилолес и окна. Отстраивать здания будет бригада из 80 рабочих из Астраханской области.

В правительстве Астраханской области рассказали, что на первый этап восстановления Кременского района из регионального бюджета выделено 300 миллионов рублей.

- Дальше будем смотреть, рассчитывать сметы, определять, сколько потребуется. Будем обращаться за помощью в федеральный бюджет, - заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

По словам руководителя российского региона, для начала в регионе необходимо восстановить 83 объекта.

- Это те здания, которые задействованы в учебном процессе, которые будут задействованы в проведении референдума, если он будет, - говорит Бабушкин. - Потом вторая, третья очереди. В основном это социальные учреждения и многоквартирные дома. Нам необходимо до зимы восстановить тепловой контур.