Открываются социальные столовые

Благодаря помощи добровольцев из России и республики жизнь в населенных пунктах нормализуется

Боевые действия оставили свой отпечаток в освобожденных городах Донбасса. Нередко украинские вооруженные формирования намеренно разрушали объекты жизнеобеспечения. В результате чего жители остались отрезаны от всех благ цивилизации. Нет воды, света и газа. Приготовить пищу не представляется возможным.

Благодаря помощи добровольцев из России и республики жизнь в населенных пунктах нормализуется. Однако закрыть все проблемные вопросы во всех поселках моментально невозможно. Поэтому волонтеры привозят продуктовые наборы и организовывают социальные столовые. Одна из таких столовых функционирует в Рубежном. Ежедневно она обеспечивает горячим питанием больше тысячи человек.

- Много, очень много людей приходит. Первое блюдо даем, хлеб свежий и чай, - рассказала повар столовой.

Обеды привозит и благотворительная организация «Пища жизни». Ее представители своевременно оказываются там, где это катастрофически необходимо.

Очаровательная пенсионерка из Рубежного.

- Спасибо за вашу человечность, я очень вам благодарна, - говорит пенсионерка из Рубежного. - Особенно поварам за гречневую кашу, они ее готовят так же, как моя мама. Восстановление электроснабжения.