Физкульт-привет: школьники Геническа получили спортинвентарь из Адыгеи

Ученики генической школы №3 рады подаркам кураторов из Адыгеи. Фото: Администрация Генического района

Шефы из Республики Адыгея подарили юным баскетболистам и самбистам школы № 3 современный спортинвентарь. Хорошую новость сообщили в администрации Генического района.

В секции баскетбола генической школы занимаются около 30 ребят. Этот вид спорта стал для учебного учреждения традиционным - желающих из года в год хоть отбавляй. До прихода России властей мало волновало увлечение ребят, поэтому инвентарь в секциях давно не обновлялся. В этом году все изменилось - шефы из РФ намерены дать херсонским школьникам самое лучшее.

Ребята устроили соревнования по поднятию гири.

Кураторы из Адыгеи подарили ребятам 10 новеньких баскетбольных мячей, а также сетки для колец. А юные самбисты, которых в Геническом районе около полусотни, получили современную форму для занятий - куртки, шорты и самбовки.

- Но главный подарок - специальный ковер для занятий, на котором сегодня под руководством опытных тренеров ребята с удовольствием изучают приемы, - рассказали в администрации Генического района.

Без подарков не остались и другие ученики школы № 3. Инвентарь учебного заведения пополнился новыми гирями и гантелями разного веса для занятий. Юные силачи тут же решили провести состязания по поднятию гири. Самые лучшие получили в подарок от кураторов из Адыгеи стильные рюкзаки.

Помогли экипажу сирийского корабля

Экипаж сирийского судна Sea Lord оказался заблокированным в порту Херсона.

Активисты общественных организаций Херсонской области передали морякам лекарства и фрукты.

Экипаж сирийского судна Sea Lord оказался заблокированным в порту Херсона из-за минирования украинскими военными устья Днепра. Но херсонские общественники не бросили моряков. Все, что им было необходимо, херсонцы привезли на катере и передали на борт.

- С 2015 года Россия оказывала помощь братскому сирийскому народу. И мы не могли бросить людей, попавших в сложную ситуацию, - сказал представитель общественной организации «Боевое братство», принявшей участие в сборе гумпомощи для сирийских моряков, Александр Ремыга.

По его словам, экипаж судна сам обратился к херсонским властям с просьбой о помощи.

Выращивают осетра, севрюгу и стерлядь

В Белозерском районе продолжает свою работу осетровый завод.

В Белозерском районе продолжает свою работу осетровый завод. Предприятие - единственное в Херсонской области, благодаря которому осетровыми заполняется низовье Днепра и северо-западная часть Черного моря.

Мальками краснокнижных осетра, севрюги, стерляди, амура и толстолобика заполняются 30 прудов по 1,5 метра глубиной каждый. Выращиваемую рыбу кормят только живыми кормами, в том числе тюлькой.

- Рыба находится около месяца в центре подращивания. После она переходит на обильное питание, а потом уже идет на дальнейшую адаптацию в прудовые участки, - рассказал Виталий Плугатарев, руководитель производственно-экспериментального Днепровского рыбопроизводственного завода им. академика С. Т. Артющика.

Сейчас предприятие испытывает трудности с топливом, но в скором времени рассчитывает на помощь российских ведомств. Тогда, по словам сотрудников, на заводе можно будет сделать ремонт и предусмотреть средства на развитие.