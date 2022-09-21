Херсонцы почтили память жертв террористических акций. Фото: Tg-канал «Таврия. Новости»

С каждым днем становится все более ясно: Херсонщина с Россией навсегда. На смену культу разрушения и ненависти на освобожденных территориях возрождается мирная жизнь, которая полна гордости за свой народ, уважения к корням и сострадания. Херсонцы возвращаются к истинным историческим ценностям, где больше нет места навязанным Западом стандартам.

ГОРДИМСЯ БЫТЬ С РОССИЕЙ

Херсон продолжает играть новыми красками - еще одной из стел города придали новый облик. Каменный знак на въезде в столицу со стороны Камышан окрасили в цвета триколора. Инициативу проявили четверо волонтеров из организации «Молодые строители Херсона».

Добрым делом занимаются простые херсонские юноши, которым хочется выходить на родные улицы и наблюдать истинные ценности - гордость за своих предков и память об истории. Стоит отметить, что активисты из числа местных жителей регулярно приводят город в порядок. За все время неравнодушные члены «Молодых строителей Херсона» отреставрировали более 30 памятников культуры на территории всего региона.

Барельф «Солдаты Суворова в бою» отреставрировали.

Накануне ребята облагородили еще один важный для херсонцев монумент на улице Суворова - барельеф «Солдаты Суворова в бою».

- Мы продолжаем восстанавливать историческое наследие города и впредь не готовы останавливаться на этом, - говорят волонтеры.

После многих лет разрушений, пока украинская власть словно не обращала на памятники культуры внимания, теперь ходить по улицам города не стыдно. Благодаря лишь нескольким неравнодушным херсонцам исторические монументы обретают новую жизнь.

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ

Рада быть с Россией не только молодежь. Поддержать предстоящее вступление региона в состав РФ в начале сентября собрались подопечные гериатрического пансионата в Голой Пристани. Для пожилых херсонцев по этому случаю организовали концерт «Один народ, одно будущее».

Душевное мероприятие проходило в актовом зале пансионата. Пообщаться и ответить на волнующие людей вопросы приехали общественники и глава администрации Голой Пристани Геннадий Недялков.

Жители пансионата поблагодарили новую власть за произошедшие изменения - стало лучше питание и ремонт. Перед отопительным сезоном планируется замена котельных.

- У нас есть твердая уверенность, что наше государство сделает все, чтобы жизнь была достойная, - заверил жителей Геннадий Недялков.

Стелу на въезде в Херсон окрасили в цвета российского флага. Фото: Tg-канал «Типичный Херсон»

ГЕРОИ В НАШИХ СЕРДЦАХ

Одной из главных культурных ценностей русского народа, несомненно, является память о героях страны. Способность сострадать и чувствовать - это то качество жителей Херсонской области, которое еще раз доказывает, что освобожденные территории наконец возвращаются к своим корням.

Не смогли херсонцы обойти стороной и траурное событие. В День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября люди собрались, чтобы почтить память погибших в бесланской трагедии.

В парке Славы возле памятника «Скорбящей матери» по инициативе Союза матерей, «Боевого братства» и православных священнослужителей присутствующие возложили цветы и почтили память погибших от рук террористов в 2004 году.

- То, что случилось в Беслане, мы никогда не забудем. Я как мама хочу сказать: безопасность наших детей только с Россией, - подчеркнула председатель Союза матерей Херсонской области Алина Шамрай.