Юным футболистам вручили мячи и форму для занятий

На футбольном поле с мальчишками из Благодатного.

Это программа социализации подростков, которая сейчас реализуется в 36 регионах России. Ребята не только занимаются спортом, но и участвуют в социальных, благотворительных акциях.

МЯЧИ, СКАКАЛКИ И ГАНТЕЛИ

Все необходимое для тренировок получили жители села Благодатное Скадовского района. У местных ребят прежде нужного инвентаря и условий для тренировок не было.

Узнав это, депутат Госдумы РФ, руководитель «Молодежки ОНФ» и гуманитарной миссии «Единой России» в Херсонской области Игорь Кастюкевич передал для местной футбольной команды мячи, скакалки и гантели.

- Проезжая с гуманитарной помощью по Скадовскому району, от главы администрации узнал, что в селе Благодатное есть футбольная команда. Но наставника у ребят не было. Как раз для таких случаев и работает проект «Тренер» «Молодежки ОНФ». Рассказал главе о федеральной программе, предложил обеспечить команду спорт-инвентарем и формой для занятий. После чего мы привезли все необходимое. У мальчишек глаза загорелись, - рассказал Игорь Кастюкевич.

Теперь молодежь села Благодатное хочет не только регулярно тренироваться, но и участвовать в соревнованиях различного уровня.

- Я буду регулярно заниматься, мечтаю прыгнуть с парашютом. Уверен, и футбол, и занятия с гантелями мне помогут как следует подготовиться, - поделился планами участник проекта «Тренер» из Херсонской области Артем.

Ребята из Благодатного уже опробовали новую экипировку и провели в ней первый товарищеский матч.

Тренер Сергей Тончук отметил, что всероссийский проект, к которому постепенно приобщается Херсонская область, это перспектива, которая даст местным спортсменам возможность стать частью больших спортивных клубов.

Волонтеры передали местным ребятам новую экипировку.

БЛАГОУСТРОИЛИ СПОРТИВНЫЕ И ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

Не осталась в стороне администрация села. Исполняющая обязанности главы села Благодатное Скадовского района Нина Мащенко пообещала помогать в реализации проекта «Тренер»:

- Ребята готовились, ждали приезда волонтеров и Игоря Кастюкевича. Делились планами, у них появились мечты и мотивация заниматься спортом на постоянной основе. Я обязательно буду помогать в реализации этой хорошей задумки.

Новый виток в развитии спортивной жизни села вдохновил местных жителей на добрые дела. Так, фермеры и другие активисты решили тоже поучаствовать в развитии региона - покрасили турники и благоустроили детскую площадку вместе с участниками проекта «Тренер».

Один из местных фермеров, Павел Ким, регулярно привозит овощи и фрукты в областной детский дом в Херсоне. Встреча с Игорем Кастюкевичем вдохновила его, и фермер захотел присоединиться к добровольческому движению.

Волонтеры планируют привести в порядок все детские площадки в районе.