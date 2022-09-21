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Политика20 сентября 2022 22:00

Юным футболистам вручили мячи и форму для занятий

Херсонщина присоединилась к Всероссийскому проекту «Тренер»
Елена КОСТРЫКИНА
На футбольном поле с мальчишками из Благодатного.

На футбольном поле с мальчишками из Благодатного.

Это программа социализации подростков, которая сейчас реализуется в 36 регионах России. Ребята не только занимаются спортом, но и участвуют в социальных, благотворительных акциях.

МЯЧИ, СКАКАЛКИ И ГАНТЕЛИ

Все необходимое для тренировок получили жители села Благодатное Скадовского района. У местных ребят прежде нужного инвентаря и условий для тренировок не было.

Узнав это, депутат Госдумы РФ, руководитель «Молодежки ОНФ» и гуманитарной миссии «Единой России» в Херсонской области Игорь Кастюкевич передал для местной футбольной команды мячи, скакалки и гантели.

- Проезжая с гуманитарной помощью по Скадовскому району, от главы администрации узнал, что в селе Благодатное есть футбольная команда. Но наставника у ребят не было. Как раз для таких случаев и работает проект «Тренер» «Молодежки ОНФ». Рассказал главе о федеральной программе, предложил обеспечить команду спорт-инвентарем и формой для занятий. После чего мы привезли все необходимое. У мальчишек глаза загорелись, - рассказал Игорь Кастюкевич.

Теперь молодежь села Благодатное хочет не только регулярно тренироваться, но и участвовать в соревнованиях различного уровня.

- Я буду регулярно заниматься, мечтаю прыгнуть с парашютом. Уверен, и футбол, и занятия с гантелями мне помогут как следует подготовиться, - поделился планами участник проекта «Тренер» из Херсонской области Артем.

Ребята из Благодатного уже опробовали новую экипировку и провели в ней первый товарищеский матч.

Тренер Сергей Тончук отметил, что всероссийский проект, к которому постепенно приобщается Херсонская область, это перспектива, которая даст местным спортсменам возможность стать частью больших спортивных клубов.

Волонтеры передали местным ребятам новую экипировку.

Волонтеры передали местным ребятам новую экипировку.

БЛАГОУСТРОИЛИ СПОРТИВНЫЕ И ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

Не осталась в стороне администрация села. Исполняющая обязанности главы села Благодатное Скадовского района Нина Мащенко пообещала помогать в реализации проекта «Тренер»:

- Ребята готовились, ждали приезда волонтеров и Игоря Кастюкевича. Делились планами, у них появились мечты и мотивация заниматься спортом на постоянной основе. Я обязательно буду помогать в реализации этой хорошей задумки.

Новый виток в развитии спортивной жизни села вдохновил местных жителей на добрые дела. Так, фермеры и другие активисты решили тоже поучаствовать в развитии региона - покрасили турники и благоустроили детскую площадку вместе с участниками проекта «Тренер».

Один из местных фермеров, Павел Ким, регулярно привозит овощи и фрукты в областной детский дом в Херсоне. Встреча с Игорем Кастюкевичем вдохновила его, и фермер захотел присоединиться к добровольческому движению.

Волонтеры планируют привести в порядок все детские площадки в районе.

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