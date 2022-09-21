Хочу вернутся сюда снова!

Дети из Лисичанска взяли с собой маленькие триколоры.

Российские власти делают все возможное, чтобы школьники из освобожденных от украинских нацистов территорий ЛНР перешли к мирной жизни. Несмотря на начало учебного года, ребятам дают возможность познать Россию, ее красоты, получить помощь компетентных специалистов, обогатить свои знания и просто отдохнуть.

ИЗ ЛИСИЧАНСКА В ТАТАРСТАН ЗА ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

9 сентября первая группа детей из Лисичанска отправилась на отдых в Российскую Федерацию. Для двухсот семи школьников в возрасте от 7 до 17 лет это первая поездка. Ребят приняли в Республике Татарстан.

Оксана Найденко.

- Никогда и не думала, что побываю в Татарстане, - говорит школьница Оксана Найденко. - Много слышала об этом регионе, богатых традициях, гостеприимстве и щедрости. Я собираюсь стать кулинаром, поэтому буду записывать рецепты, а потом угощать блюдами татарской кухни друзей и родителей.

Кроме отдыха, в поездке с ребятами будут работать медики и психологи.

- С детьми, пережившими агрессию ВСУ, нужно заниматься каждый день, следить за их здоровьем, психологическим и эмоциональным состоянием. Эта помощь им будет оказана, - отметила начальник отдела культуры администрации Лисичанска Юлия Пшебицина.

СЕВЕРОДОНЕЦКИЕ ДЕТИ ВНОВЬ ЕДУТ В ПЕРМЬ

Дети из Северодонецка рады предстоящей поездке и встрече с новыми друзьями.

Новая группа детей из Северодонецка 5 сентября отправилась на отдых в Пермский край. Естественно, программа поездки предусматривает, что отдых и оздоровление будут совмещены с учебой. Предыдущая группа побывала в Перми в августе.

- Это становится доброй традицией, благодаря чему связи между Северодонецком и Пермским краем только крепнут, - отметил и. о. мэра Северодонецка Николай Моргунов. - В этот раз 46 северодончан выехали на отдых в лагерь «Огонек-ПМ». Как и их предшественники, они воодушевлены и рады возможности получить новые опыт и впечатления. В лагере детей ждет не только отдых, но и образовательная программа, которая поможет им влиться в процесс обучения уже сейчас.

Напомним, первая группа из 80 юных жителей Северодонецка отправилась на оздоровление в Пермский край в конце июля, вторая группа из 45 детей - в начале августа, третья группа из 40 детей - в середине августа, подводит предварительные итоги летнего отдыха пресс-служба администрации города.

Визит в Пермский край - это настоящее погружение в историю России. Археологические находки, Воскресенский собор, Строгановские палаты, принадлежавшие одной из крупнейших российских купеческих династий, музей соли, Белогорский монастырь и даже потешный «памятник инопланетянину» - такая поездка оставит неизгладимый след в жизни ребенка. Такой досуг необходим, чтобы затянулись те шрамы, которые в душе каждого оставила жестокость украинских нацистов.

Александр Костенко.

- Мне очень понравилась Пермь, - говорит Александр Костенко из Северодонецка. - Экскурсии были интересными, мы даже не знали, что у Перми такая богатая история. А мой папа в свое время собирал материалы о таинственной истории инопланетянина Алеши, покажу ему фото памятника, будет завидовать мне. Очень хочу вернуться сюда снова!

В числе детей, которые участвовали в поездках в Пермь, были и школьники из Кременского района ЛНР. Кроме того, школьники из этого района были гостями детского оздоровительного центра «Алые паруса», который расположен в экологически чистом районе западного побережья Крыма - в поселке Заозерное в пригороде Евпатории на берегу Черного моря.

Помимо отдыха в России, для сотен юных жителей Кременского района врачи из Астрахани организовали медицинские осмотры и помогают восстановить их здоровье, в том числе в больницах родного города.