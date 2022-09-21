Украинские пропагандисты пытаются посеять панику в соцсетях

Кибервойска Украины учат тому, как распространять фейки в России. Фото: Shutterstock

Кибервойска Украины, что еще при Порошенко переросли в 72-ой Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), множат методички. Они учат тому, как распространять фейки в России, связанные с объявленной «частичной мобилизацией».

Западные психологи, что инструктируют ЦИПсО, делают ставку на зерна толерантности и пацифизма, что сеяли годами в женских и молодежных социальных группах. Сейчас они бомбят запрещенные в России соцсети всевозможными фейками.

Рассмотрим наиболее частые фейки в сети.

Фейк: «В российских вузах мобилизуют студентов».

Правда: Даже министр обороны Сергей Шойгу официально заявил, что ни студентов, ни срочников на Донбасс не пошлют.

Фейк: «В Ростове-на-Дону мужчин забирают на улицах вооруженные патрули и увозят в военкоматы».

Правда: На фото патриотический праздник в ростовском парке "Левобережный" в Ростове. Военнослужащие рассказывают участникам мероприятия о своем оружии. Еще бы фото детей на броне танка в парке «Патриот» опубликовали.

Фейк: «Заключенных заставляют голосовать в колониях Ростовской области за вступление Запорожской и Херсонской области в состав России».

Правда: Осужденные по закону не имеют право голоса на любых выборах. Да и выборы только 23 сентября начнутся. И даже не в России.

Фейк: «В России с 21 сентября запретят выезжать из страны мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет».

Правда: Выезд из России может закрыть только суд должникам или подозреваемым в преступлении, участникам уголовных процессов. Еще на основании военного положения в стране, которое не вводилось. Да и большинство российских мужчин это не волнует. Если только таких, как Галкин.

Фейк: «В России выдают займы и кредиты для сборов сыновей на фронт».

Правда: опубликованный бланк оказался украинским.

Фейк: «Россияне ищут, как бежать от мобилизации, а поисковые системы фиксируют взрывной рост запросов «как уехать из России»».

Правда: Число запросов «как уехать из России» в Google за 20 сентября — 787. Это примерное число тех, кто получает рассылку методичек ЦИПсО. Каждый с разных устройств зашел в Google с таким запросом.

Фейк: «Военнообязанным в России не продают билеты на поезда и самолеты».

Правда: Сайты железнодорожных и авиационных компаний России работают без изменений. При онлайн бронировании никаких дополнительных требований также не появилось. Никого ажиотажа тоже не наблюдается.

КАК ОТЛИЧИТЬ ФЕЙК

- Не верьте картинкам и скриншотам. Сообщение должно вести к источнику с именем, фамилией или сайту. Желательно подтвержденному.

- Проверяйте в новостях, поддерживают ли эту информацию большинство известных СМИ.

- Нельзя верить иноагентам, так как источники их финансирования неясны, а следы чаще ведут к фондам, что жируют на средства ЦРУ и Пентагона.

- Не пересылайте непроверенную информацию другим. За это есть уголовное наказание.

- Не стоит принимать решение на основании информации из одного источника. Проверьте ее по другим. Поговорите об этом с близкими, что имеют опыт в поиске и анализе информации, способны мыслить критически.

- Не отвечаете на чужие номера телефонов и письма. Их могут писать мошенники. Они сейчас обязательно придумают какой-нибудь обмен валюты, начнут вымогать деньги у родителей призывников под видом сотрудников военкоматов или полицейских.

- Повестки мобилизованным вручают лично на стандартном бланке с печатью. А встреча с реальными сотрудниками военкоматов возможна только в районном комиссариате. Не иначе.

-. Не перечисляйте деньги сомнительным фондам и контактам. Они могут оказаться террористическими, что также уголовно наказуемо.

- Не вступайте в личные знакомства с участниками несанкционированных митингов. Они могут вам перечислить средства на телефон и подвести вас под суд. Среди митингующих есть граждане, имеющие справки о расстройствах психики, что позволяет им избегать уголовной ответственности.