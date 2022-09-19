Праздник вкусной еды

Жителей Мелитополя угощали русским борщом и гречкой с мясом.

Русский борщ, кавказский плов, нежнейшие блинчики с вкусными начинками - все это могли отведать гости гастрофестиваля в одном из парков Мелитополя. Массовое мероприятие такого формата в городе провели впервые: соскучившиеся по интересным событиям люди с огромным удовольствием присоединились к гуляньям, безопасность которых обеспечивали отряды полиции. Жители города были рады возможности весело и познавательно провести время на свежем воздухе, хорошо отдохнуть, отведать вкусные блюда и узнать о них что-то новое.

- Пришли в парк с подругами, были приятно удивлены тем, как много угощения приготовили организаторы. Попробовали настоящий русский борщ и индейку - все было просто замечательно. Играла музыка, все разговаривали, были рады встретиться. Хочется, чтобы таких мероприятий было больше, - рассказывает жительница Мелитополя Тамара.

На праздник мелитопольцы приходили с детьми, которые также интересовались фактами о блюдах национальных кухонь. В парке было много молодежи, людей пожилого возраста - все живо интересовались особенностями национальных блюд братских народов. Жители города угощались свежим шашлыком, который готовили прямо при них на углях, брали тарелки с борщом с мясом и сметаной, а также непременной зеленью. В полевой кухне готовили гречку с тушенкой и овощами - вот уж точно, сложно найти более русский продукт.

Организаторами праздника выступила администрация Запорожской области.

Шашлык готовили прямо при гостях.

- Мероприятие было посвящено национальным кухням России. На месте мы готовили настоящий кавказский шашлык, поставили полевую кухню, угощали всех борщом. А вот блинчики и индейку принесли с собой - делали дома, чтобы блюдо получилось вкусное, нежное. Заранее приготовили много угощения. Такое мероприятие проходит в первый раз, но я надеюсь, что это станет привычным форматом, потому что на самом деле приятно в выходные прийти в парк, съесть что-то вкусное, порадоваться жизни, - говорит Вероника Аксютина, замминистра по молодежной политике администрации Запорожской области.

Пока разнообразие было не таким большим, как хотелось бы, но все еще впереди. Россия - многонациональная страна, и каждая народность может удивить своими традиционными приготовлениями. Ну а некоторые блюда входят сразу в несколько национальных кухонь: тот же плов многие готовят по-разному, но охотно делятся друг с другом своими секретами.

Массовые мероприятия в городах Запорожской области проводятся все чаще. И без зрителей и гостей они не остаются: благодаря работе полиции и добровольцев все уверены в безопасности и могут позволить себе просто расслабиться, пообщаться со знакомыми, насладиться приятной погодой, хорошей музыкой и едой. Конечно же, для многих это подтверждение того, что мирная жизнь возвращается в полной мере.

Этой осенью в Мелитополе культурная жизнь будет еще более насыщенной. Буквально на днях в городе открылась фотовыставка «Освобожденные территории: путь к миру». Местных жителей обещают радовать и концертами, и новыми мероприятиями на свежем воздухе - тем более в рамках субботников сейчас по всему городу на улицах, в парках и скверах наводят красоту и порядок. И, конечно же, празднованием дня города в конце сентября - это событие точно должно стать для всех горожан настоящим подарком, в том числе от России.