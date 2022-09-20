Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика19 сентября 2022 22:00

Открылась фотовыставка в честь освобожденных территорий

Она будет работать до конца октября
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА

Выставка известного российского фотожурналиста Сергея Венявского «Освобожденные территории: путь к миру» открылась в Мелитопольском краеведческом музее. Это первая в истории специальной военной операции фотовыставка российского фотожурналиста на освобожденной территории Украины.

- На выставке представлены кадры, снятые в городах ЛНР, ДНР и Запорожской области, которые показывают становление мирной жизни на этих территориях, - сообщили в пресс-службе администрации Запорожской области.

Работать выставка будет с 9.00 до 16.00 часов до 20 октября.

Спецоперация на УкраинеУкраинский кризис: Новости