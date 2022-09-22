Лера Кудрявцева сделала громкое заявление о мобилизации

Лера Кудрявцева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лера Кудрявцева не раз признавалась в том, что всей душой любит и поддерживает Россию. А 21 сентября президент страны объявил о частичной мобилизации в РФ. В этой связи блондинка сделала громкое заявление.

Лера Кудрявцева намерена помочь России в трудное время. В отличие от многих коллег-артистов она готова сделать это не только на словах.

Лера Кудрявцева с сыном Жаном Фото: СОЦСЕТИ

51-летняя теледива заявила, что готова биться за страну лично. "Я всегда была эмпатом. Всегда переживала за все больше остальных. Клянусь! Я больше никогда не скажу, что меня нечем удивить... Я живу в России и если уж понадобится пойти бабам на фронт. Пойду. Все свободны", - сказала, как отрезала, смелая женщина.

Блондинка добавила, что и ее старший сын тоже не останется в стороне после объявления о частичной мобилизации. "Что тут думать. Надо, значит, надо", - сказал звездной матери 32-летний Жан.

Лера гордится, что живет в России. "Я русская, патриот! Поэтому я буду защищать свою страну", - говорила звезда.