Наташу Королеву поздравляют с беременностью невестки-стриптизерши

Наташа Королева с сыном Архипом. Фото: Иван Макеев

До недавнего времени сын Наташи Королевой жил в трехэтажном доме родителей в подмосковном поселке Крекшино. Туда же Архип Глушко привел свою девушку – бывшую стриптизершу Мелиссу Волынкину. Влюбленные прожили под крылышком у родителей около года. Недавно они съехали в съемное жилье. В прошлом году Мелисса объявила о помолвке и даже продемонстрировала в соцсетях колечко, которое ей подарил Архип. Поклонники не сомневаются: раз Архип и его избранница поселились отдельно, значит, у них семья, и скоро Наташа Королёва станет бабушкой. И, похоже, для этих подозрений есть все основания. На днях Мелисса продемонстрировала в соцсетях округлившийся животик.

Архип со своей избранницей Мелиссой поселился отдельно от родителей. Фото: соцсети.

Девушка опубликовала фотографию, на которой она снята в компании подруг. Облегающий наряд не смог скрыть ее выпирающий животик. И хотя Мелисса была замечена с бокалом шампанского, не исключено, что перемены во внешности связаны именно с интересным положением. Поклонники тут же начали поздравлять Наташу Королеву с будущим внуком или внучкой.

«Наташа скоро станет бабушкой?»; «Ого, да там ребеночек появится видимо», «А можно уже поздравлять?», - пишут пользователи соцсетей.

Мелисса снялась со знакомыми и продемонстрировала заметный животик. Фото: соцсети.

Сын Наташи 20-летний Архип учится в Высшей школе экономики на факультете японоведения. Молодой человек изучает японский язык, а в свободное время подрабатывает репетитором. Но этих скромных средств явно недостаточно для того, чтобы снимать собственное жилье. Королева не скрывает, что аренду квартиры оплачивает именно она. Певица также купила Архипу и его невесте все необходимое для быта.

- Ложки, вилки, сковородки, кастрюли… Все купили, что он хотел. Все завезли, все сделали красиво, - сообщила звезда.

Впрочем, особо шиковать молодым Наташа не позволила. Она не стала арендовать для них элитное жилье. В итоге сын певицы поселился в скромной однушке.

- Квартира обычная, хрущевка. Расположена на пятом этаже без лифта. Романтика. Я за то, чтобы дети понимали жизнь, и что она бывает очень разной. Конечно, в моем возрасте все было по-другому в 20 лет, но я уже тогда была звездой… Пора уже давно. Это случилось бы гораздо раньше, если бы не пандемия. Он студент, учится на стационаре, что-то зарабатывает уроками, - рассказала Королева журналистам.

Раньше невестка Королевой была более стройной. Фото: соцсети.

Избранница Архипа когда-то трудилась в одном из ночных клубов Москвы и зарабатывала по 800 тысяч рублей в месяц. Но, встретив звездного наследника, Мелисса оставила шест. Теперь она работает визажистом.