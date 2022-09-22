Собчак высказалась по поводу слухов о своем спешном отъезде в Израиль

Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак прокомментировала слухи о своем спешном отъезде за границу. Накануне в соцсетях появилась новость о том, что она планирует срочно эмигрировать в Израиль вместе с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном. Блондинку якобы видели в израильском посольстве – она оформляла необходимые документы.

Ксения молчать не стала и сделала заявление по этому поводу.

- Видимо слухи об отъезде в Израиль я должна комментировать регулярно. Примерно раз в два месяца. Еще раз: я в России, я со своей Родиной. И в горе, и в радости, как говорится. Сын тут ходит в школу, я тут хожу в редакцию, регулярно провожу летучки, - прокомментировала Собчак.

Впрочем, слухи об отъезде Ксении за рубеж появились не совсем безосновательно. Недавно Собчак стала обладательницей роскошной заграничной недвижимости. Одно из ее последних приобретений - квартира в Дубае, которую она купила за 60 миллионов рублей. Апартаменты Собчак занимают площадь в 120 квадратных метров и находятся в жилом комплексе St. Regis Residences. Внутри есть две спальни, из комнат отрывается вид на небоскреб Бурдж-Халифа. Квартиру Ксения приобрела еще весной.

В своем Telegram-канале Собчак не раз подчеркивала, что в нынешние экономически неспокойные времена она предпочитает инвестировать в недвижимость. Причем телеведущая легко расстается с уже нажитым и покупает новые объекты. Так, недавно она продала квартиру в центре Москвы. Апартаменты, расположенные в элитном ЖК на Остоженке, ушли за миллиард рублей.

Еще одной зарубежной квартирой Ксения владела в Латвии. В 2009 году Собчак с гордостью сообщила журналистам, что приобрела апартаменты в Юрмале в престижном жилищном комплексе «АRISTO». Блондинка тогда активно рекламировала этот ЖК, и квартира ей досталась с хорошей скидкой. Правда, когда недавно СМИ назвали ее владелицей недвижимости в Латвии, телеведущая публично возмутилась и открестилась от своей юрмальской квартиры.

- Все звучит прекрасно, но только причем тут опять я? Вначале квартира за ярд в Сочи, теперь «недвижка» в Латвии - я прям круче Абрамовича. Нет у меня «недвижки» в Латвии, - заявила звезда.

Возможно, в свете последних событий Ксения предпочла избавиться от недвижимости в европейской стране.