Опасно для жизни: Американцы массово начали жарить мясо с таблетками

Препарат NyQuil используется в качестве симптоматического средства при простудных и аллергических заболеваниях

Ролики, в которых американцы готовят курятину с зелеными гелевыми капсулами лекарства от головной боли, привлекли внимание сотрудников Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США.

Ведомство выпустило предупреждение, в котором разъяснило, что использование лекарств при приготовлении пищи может быть чревато самыми серьезными последствиями, вплоть до смерти, пишет New York Post.

Ранее в соцсетях появились видеоролики, участники которых используют при приготовлении курятины большое количество таблеток, что придает мясу зеленоватый или голубоватый цвет. По словам представителей FDA, из-за термической обработки капсулы теряют жидкость, и лекарство становится чрезмерно концентрированным.

Употребление мяса, приготовленного с использованием таблеток, может привести к передозировке и возникновению серьезных проблем со здоровьем.

Препарат NyQuil используется в качестве симптоматического средства при простудных и аллергических заболеваниях, снимает головную и мышечную боль, помогает при сильном кашле. По мнению экспертов, навредить здоровью он может уже на этапе приготовления пищи.

– Это может повредить ваши легкие. А кто-то может принять опасно большое количество лекарства от кашля и простуды, даже не осознавая этого, – говорится в предупреждении FDA.

Пользователи Сети задались вопросом: почему надзорное ведомство обратило внимание на смертельный челлендж только сейчас, после нескольких месяцев его существования.