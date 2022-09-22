Дональда Трампа обвиняют в мошенничестве

Hа Дональда Трампа подали в суд Фото: REUTERS

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс утверждает, что экс-президент США Дональд Трамп и трое его детей путем мошеннических действий «раздули» стоимость семейного бизнеса на миллиарды долларов. В результате этого компания Trump Organization смогла не только получить кредиты, но и уклониться от уплаты налогов.

В связи с этим на руководство, в том числе и на самого Дональда Трампа, подали в суд, пишет ВВС.

Джеймс уверяет, что проведенное ей в течение последних трех лет расследование полностью доказывает вину бывшего главы Белого дома и его родственников.

– С помощью своих детей и высших руководителей Trump Organization Дональд Трамп ложно раздул свой собственный капитал на миллиарды долларов, чтобы несправедливо обогатиться и обмануть систему, – сказано в исковом заявлении.

В свою очередь главный республиканец США полностью отвергает любе обвинения и называет их «охотой на ведьм». По мнению экс-президента США, нападки со стороны генпрокурора носят явный политический характер.

– Очередная охота на ведьм со стороны генерального прокурора-расистки Летиции Джеймс, которая потерпела неудачу в своих претензиях на пост губернатора, получив почти нулевую поддержку со стороны общественности, – написал Трамп в своей соцсети Truth Social, комментируя происходящее.