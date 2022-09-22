Звезды знают как модно утеплиться: нужны старые шляпы, бомберы и шикарные пальто как у Арзамасовой, Валерии и Макеевой

Актриса Елизавета Арзамасова

Осень как обычно наступила быстро, поэтому пора утепляться. Со стилистом Анваром Очиловым мы нашли в гардеробе наших артистов теплые вещи, которые будут в тренде в сезоне осень 2022 – зима 2023 года. Показываем как не замерзнуть и быть модной в разных ситуациях и в разной верхней одежде.

Арзамасова и серый кардинал гардероба

Наметилась глобальная тенденция в мире моды - дизайнеры не пытаются удивлять, беря за основу новых коллекций простые и всем известные нам предметы гардероба. К примеру, длинное пальто серого цвета – грамотная инвестиция в гардероб если решили его обновить именно сейчас. Так как оно никогда не устареет и не будет странно выглядеть на улицах города. Однако в сезоне с осени 2022 до весны 2023 оно и вовсе стало трендом. Дизайнеры советуют разбавлять серый ярко алым цветом или розовыми оттенками – шарфом, перчатками, беретом, обувью или сумкой. Актриса Арзамасова выгуливает свою обновку как раз в платье с розовыми полосками. Классика жанра, которую модно носить «и в пир, и в мир».

Арзамасова выгуливает свою обновку

Валерия и плюшевое настроение

Модницы давно уже заменили зимние шубки из натурального меха на искусственный. В осеннем гардеробе теперь тоже полно вставок из искусственного меха – как на капюшоне куртки Валерии. Певица выбрала удачную курточку для прогулок с внучкой Селин. Плюшевая, бархатная верхняя одежда – самый милый тренд сезона, который зимой модифицируется в куртки из овчины. Валерия умеет одеваться модно и уместно: посмотрите – звезда здесь в розовом не случайно, а потому что гуляет с внучкой, у которой полно вещей такого цвета.

Валерия умеет одеваться модно и уместно Фото: Соцсети

Семенович и шляпа Федора

Певица Анна Семенович здесь демонстрирует сразу два тренда. Первый – кожаная косуха, в которой теперь не только в клуб и мазазин, но и в театр можно. Второй – шляпа под названием «федора». Это головные уборы со средней ширины полями, с невысокой тульей, украшенной широкой лентой в тон стали носить два века назад. Шляпка получила имя в честь русской княжны - Федора Ромазова стала героиней пьесы французского драматурга Викториана Сарду «Федора». По сюжету княжна, чтобы разыскать убийцу жениха заимствует вещи из мужского гардероба - в том числе и фетровую шляпу со «вмятиной» на тулье. Так и прижилась «федора» в женском гардеробе. Шляпы всегда смотрятся эффектно и сделают образ элегантным, дорогим, заметным. Их можно носить с косухой, с шерстяным пальто, с дубленкой. Добавь такую шляпу к куртке с джинсами, и ты сразу звезда – если не сцены, то моды точно.

Анна Семенович здесь демонстрирует сразу два тренда Фото: соцсети

Ивлеева в бомбере и с ушками

Не нужно бояться примерять этот хит сезона под названием куртка бомбер. Блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой бомбер оверсайз идет, а также подойдет под платья, джинсы, костюмы. Эти куртки теперь бывают разными – и однотонными, и расшитыми пайетками, и с принтами. Раньше их относили к уличному городскому стилю: теперь дресс-код в принципе ушел, если вы не собираетесь на мероприятие, где он прописан специально. Здесь под курткой у Ивлеевой майка-алкоголичка – звезда спешит нам ее показать, так как эта вещь теперь тоже в топе. Шапка-кошечка с ушками – прикольно и уместно в этом образе. Из головных уборов также в этом сезоне носят: шляпы, бейсболки, чепчики, панамы и ушанки из цветного меха, кожаные и шерстяные береты и кепки почтальона (тренд из нулевых).

Анастасии Ивлеевой бомбер оверсайз идет Фото: соцсети

Муцениеце на платформе

Агата Муцениеце удачно подняла ногу, чтобы мы разглядели ее новые сапоги. Хорошие сапоги – надо брать! Обувь этой осенью модно носить на платформе, а также на широком каблуке или с пряжками. В новых коллекциях много вариантов на скошенных и прочих креативных каблуках. Плащик у актрисы тоже нормальный – классика жанра в любом месте и в любое время.

Агата Муцениеце удачно подняла ногу, чтобы мы разглядели ее новые сапоги Фото: соцсети

Цветная кожа Волковой

Черный правит балом и остается базовым цветом. Но в этом сезоне в моде разноцветные яркие кожаные матовые вещи. Вот у актрисы Екатерины Волковой очень симпатичный кожаный костюм из толстой эко-кожи. Если к нам вернется бабье лето, то в нем можно и не замерзнуть. А если нет, то накинуть сверху плащ.

Вот у актрисы Екатерины Волковой очень симпатичный кожаный костюм Фото: Соцсети

У Жасмин зеленая осень

Жасмин умеет находить интересные вещи – плащ у нее с изюминкой, а точнее с креативными рукавами, которые сделали фасон модным. Дизайнеры любят теперь чудить именно с рукавами и это всегда интересно. Цвет певица выбрала один из двух самых модных на эту осень. Чтобы быть самой модной, надо выбирать как у Жасмин насыщенный зеленый цвет или яркий голубой оттенок. Замена - болотный и глубокий синий.

У Жасмин зеленая осень Фото: соцсети

Макеева в стеганой рубашке

С начала пандемии в гардеробе задержались еще минимум на год стеганые вещи. В этом сезоне в тренде вот такие куртки-рубашки, как у актрисы Анастасии Макеевой. С этой классической моделью сочетается любая одежда. Находка для женщин, которые любят обходиться одной верхней одеждой на позднюю осень – в ней можно и на прогулку в спортивном костюме, и на работу с джинсами, и в театр с платьем.

Макеева в стеганой рубашке Фото: соцсети

Что еще не забыть? 5 трендов осени

- Очень широкие джинсы с низкой посадкой.

- Вязаные вещи любых текстур.

- Вернулись на подиумы и в нашу жизнь цветные колготки, лосины – можно подбирать и в тон одежде и на контрасте.

- Перчатки и длинные, и короткие носят вообще подо все.

- Платья и юбки теперь советуют носить поверх брюк – вот так тепло и модно.