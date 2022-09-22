Запад услышал. Меры, принятые Россией, могут остановить конфликт на Украине

Tот посыл, который сегодня получил Запад, был услышан Фото: REUTERS

Что будет дальше - сегодня этот вопрос задают на каждой кухне и в каждой курилке. Это единственная волна частичной мобилизации или будут и следующие? С этим вопросом «Комсомолка» обратилась к заместителю директора Института истории и политики МПГУ, кандидату исторических наук Владимиру Шаповалов.

- Конечно, возможны разные сценарии, - отметил эксперт в эфире радио КП. - Но это напрямую будет зависеть от того, насколько Запад и Соединенные Штаты прежде всего будут вовлечены в вооруженный конфликт. Сегодня мы видим, что эта степень вовлеченности достаточно высока.

Что касается формы послания, то оно было жестким и конкретным. «А по-другому и нельзя», считает Шаповалов.

- Запад – это тот противник, с которым нужно разговаривать языком конкретных фактов, силы. Только такой язык они понимают, - заявил политолог.

В то же время, по словам Шаповалова, тот посыл, который сегодня получил Запад - и слова Владимира Путина, и частичная мобилизация - был услышан. Об этом говорят сигналы, которые приходят оттуда. И есть высокая вероятность того, что действия президента завершат конфликт, потому что Запад не будет переходить ту самую красную линию.

- Не нужно считать, что у них есть неограниченный потенциал продолжения конфликта, - отмечает Шаповалов. - В той ситуации, которая существует сейчас: с нынешними линиями фронтов, с экономической ситуацией, с рынками продовольствия, с социальными бунтами, которые охватывают Европу, и, конечно, выборной кампанией, которая раскалывает Соединенные Штаты. Я думаю, слова, которые сегодня посланы, должны дойти до адресата и остановить действия Запада.