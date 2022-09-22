Гепарды когда-то были широко распространены в Индии Фото: REUTERS

Восемь гепардов доставили из Намибии на чартерном грузовом рейсе в северный индийский город Гвалиор. Диких кошек поселили в национальном парке Куно в самом сердце страны. Первый месяц они будут находиться под наблюдением в клетках. Затем их выпустят в большой вольер, где им уже придется самим добывать еду. Приезжие должны освоиться и научиться охотиться на местных пятнистых оленей и антилоп. Когда сотрудники национального парка будут уверены, что гепарды в состоянии себя прокормить, и медведь или леопард не заберет их добычу, их выпустят на волю.

Гепарды когда-то были широко распространены в Индии. Но, после обретения страной независимости в 1947 году, хищники вымерли всего за пару лет. Сейчас эту ситуацию хотят исправить. До конца года сюда на ПМЖ должны прилететь еще 12 больших кошек: сейчас они находятся на карантине. Стоимость проекта по восстановлению популяции в Индии самых быстрых животных оценивается в 11,5 млн долларов в течение пяти лет.

«Когда гепард снова побежит… пастбища будут восстановлены, биоразнообразие увеличится, а экотуризм получит импульс», — прокомментировал Премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Индия импортирует из Африки живых гепардов Фото: REUTERS

Сейчас в Южной Африке кошкам не хватает места. Два года назад там насчитывалось почти 13 тысяч гепардов. При этом популяция за 6 лет выросла больше, чем на 60%. При этом, по данным Всемирного фонда дикой природы, они находятся под угрозой исчезновения из-за потери среды обитания и браконьерства. Самые быстрые животные на земли практически исчезли из Азии, и сегодня они живут в основном в южной и восточной Африке и Иране. Эксперты надеются, что индийские леса могут предоставить этим кошкам пространство для жизни и размножения.

«Мы не можем сидеть сложа руки и надеяться, что такие виды, как гепард, выживут сами по себе без нашей помощи. Животным нужна рука помощи», — рассказал журналистам Адриан Тордифф, ветеринарный специалист по дикой природе из Южной Африки.

Хотя оптимистичный настрой разделяют далеко не все специалисты. Некоторые зоозащитники уже выступили с заявлениями, что это чревато «каскадными и непредвиденными последствиями». Они опасаются, что в таком случае хищникам не будет хватает еды и они либо будут разорять деревни, либо в Индии исчезнет какой-то другой вид животных: например, полосатые гиены.

«Было бы лучше сохранить их сейчас там, где они есть, чем прикладывать усилия для создания новых мест, где результат сомнительный», — прокомментировала Памела Бургер генетик Университета ветеринарной медицины в Вене.