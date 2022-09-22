Женщина проглотила 55 пальчиковых батареек

Батарейки, извлеченные из женщины

Ирландские медики рассказали в научном журнале о редчайшем случае, с которым недавно столкнулись. К ним в Университетскую больницу Сент-Винсента в Дублине доставили 66-летнюю женщину с отвисшим будто бы от какой-то тяжести животом и сильными болями в желудке. Ей сделали рентген и, как говорится, не поверили своим глазам: на снимках весьма отчетливо были видны пальчиковые батарейки, находившиеся в брюшной полости. Сколько штук их там скопилось, разобраться не удалось. Медики решили считать батарейки по мере того, как они будут выходить естественным путем благодаря начатому «консервативному» лечению.

Медики неделю лечили женщину и ждали батарейки. Но она «вернула» только 5 штук. Еще 4 застряли в толстой кишке. Остальные так и осели в желудке. Их пришлось все-таки удалять хирургически – извлекли 46 штук. А те – застрявшие – хирурги каким-то хитрым способом переместили в прямую кишку и достали через задний проход. Итого, 55 батареек – в основном типа АА. И две штуки ААА. К счастью, батарейки не разрушились под действием желудочного сока и не успели отравить женщину или серьезно обжечь внутренности.

Рентгеновский снимок брюшной полости

Была ли женщина в своем уме, авторы научной публикации не сообщили – сосредоточились на методике хирургического вмешательства.

О «достижении» женщины рассказа портал LiveScience. Не исключено, что оно будет внесено в Книгу Рекордов Гиннеса - никто столько батареек не глотал. Тем более АА и ААА.

Батарейки в виде плоских таблеток часто оказываются в желудках, но в основном у детей. Особого беспокойства не вызывают – легко выходят сами.