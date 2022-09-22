Минобороны: в Запорожье уничтожены 150 наемников «Иностранного легиона»

В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины были возвращены 55 военнослужащих Вооруженных Сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом сообщил на прошедшем брифинге СМИ официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В настоящее время все военнослужащие самолётом военно-транспортной авиации доставлены на территорию Российской Федерации и находятся в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», - отметил генерал-лейтенант, и далее отметил, что обстановка на Донбассе остается сложной, и киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

По его словам за сутки из Марганца по Энергодару и территории, прилегающей к Запорожской АЭС, украинской артиллерией выпущено 13 артиллерийских снарядов. Артиллерия ВСУ была тут же уничтожена ответным огнем, благодаря чему радиационная обстановка на Запорожской АЭС пока остается в норме.

Представитель Минобороны отметил, что на Донбассе продолжают истреблять вооруженных украинских националистов в ходе специальной военной операции: «Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений 65-ой мотопехотной бригады, 19-го конвойного батальона и наемников «Иностранного легиона» в районе города Запорожье. Потери ВСУ составили до 150-ти боевиков и 19 единиц военной техники».

Также за сутки в населённом пункте Моначиновка Харьковской области уничтожено до ста боевиков и до 20-ти единиц военной техники, в том числе одна установка системы залпового огня «HIMARS», более 30 военнослужащих ВСУ убиты при попытке форсирования на шести бронетранспортерах реки Оскол в районе населенного пункта Двуречное, у пункта Северск уничтожено более 90 украинских военнослужащих 80-й десантно-штурмовой бригады, 15 единиц военной техники и свыше тысячи боеприпасов к минометам.

«Нанесение массированных огневых ударов по позициям 60-й пехотной бригады в районах населенных пунктов Нововознесенское и Миролюбовка Херсонской области привело к полной потере боеспособности 96-го батальона данного соединения. Остатки личного состава покинули район боевых действий», - отметил Конашенков.

Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражены: четыре склада боеприпасов и вооружения ВСУ, командный пункт батальона 1-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Весёлое Донецкой Народной Республики, три артиллерийских взвода американских гаубиц М777 в районах Великая Костромка Днепропетровской области, Днепровское и Явкино Николаевской области и взвод реактивных систем залпового огня «HIMARS» в районе населённого пункта Березнеговатое Николаевской области.

Представитель Минобороны также поблагодарил подразделения ПВО, что сбили за сутки 17 беспилотников, 7 американских противорадиолокационных ракет «HARM», 37 снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе 27 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и 10 снарядов «Ольха». Отметим, что украинские националисты метили по Каховской ГЭС и мирным домам Херсона, Макеевки и Волновахи.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

295 - самолетов.

155 - вертолетов.

2035 - беспилотных летательных аппаратов.

375 - зенитных ракетных комплексов.

5073 - танка и других боевых бронированных машин.

842 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3406 - орудий полевой артиллерии и минометов.

5786 - единиц специальной военной автомобильной техники.