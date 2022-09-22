Врачи предпочитают учиться дистанционно

Большинство опрошенных врачей сообщили, что действующая сейчас система, которая предоставляет возможность проходить курсы и программы в режиме онлайн, их совершенно устраивает Фото: Shutterstock

Почти 80% врачей устраивает действующий сейчас механизм обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования (НМО), включающий дистанционный формат. Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом для врачей Vrachu.ru, было учтено мнение 4144 медработника.

Большинство опрошенных врачей (78,4%) сообщили, что действующая сейчас система, которая предоставляет возможность полностью проходить курсы и программы в режиме онлайн, их совершенно устраивает. «Онлайн-обучение — удобный способ получения знаний», — ответили они.

21,6% онлайн не устраивает, поскольку для них более привычна очная форма обучения. Отвечая на вопрос об удобстве очного формата, больше трех четвертей респондентов (76,6%) отметили, что они против такого формата. Больше половины (56,7%) сообщили, что это «категорически неудобно», ведь «надо будет добираться до учебного центра, выделять несколько дней на обучение, бросать работу» Еще 19,9% выразились мягче, сообщив, что такая система «скорее неудобна», поскольку возникнет ряд технических сложностей.

И только 24,7% полагают, что после обсуждаемого сейчас внедрения очного формата качество обучения вырастет.

Система непрерывного медицинского образования построена так, что медработник должен постоянно учиться, повышать свой профессиональный уровень. Каждый медицинский работник ежегодно проходить обучение в рамках НМО, набирает баллы, и раз в пять лет проходит профессиональную аккредитацию, которая подтверждает право работы по той или иной врачебной специальности.