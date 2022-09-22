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Звезды22 сентября 2022 10:37

В комиксах вышло продолжение фильма «Брат»: у Данилы вырос сын, Мэрилин стала бабушкой, а Круглый казнил космонавта

К юбилею картины Алексея Балабанова издательство Bubble
Егор АРЕФЬЕВ
Егор АРЕФЬЕВ
Спрос на Данилу есть всегда

Спрос на Данилу есть всегда

25 лет назад вышел боевик Алексея Балабанова «Брат», ставший культовым. Главную роль в картине сыграл Сергей Бодров-младший и, сам того не ведая, вписал себя в вечность: граффити с изображением Данилы Багрова украшают города по всей стране, а цитаты о правде становятся культурологическими символами. Спрос на Данилу есть всегда, поэтому Сергей Сельянов, продюсер картин Балабанова, решил выпустить комиксы «Брат. 25 лет» (10 мини-историй, отрисовали которых художники издательства Bubble, выпускавших до этого комиксы про Майора Грома и проч.). В них сюжет фильма прирастает новыми подробностями жизни героев — из прошлого и даже будущего.

Авторы комикса попытались поразмышлять, а чем так прославился лидер ОПГ Круглый, кроме необычного стиля изъясняться при помощи пословиц, чем он заслужил авторитет? Оказывается, персонаж был одним из самых лютых беспредельщиков в 90-е и даже однажды казнил космонавта, которого встретил в лесу.

В рисованном продолжении «Брата» Данила Багров погиб (что логично). Однако у него родился сын — тоже Данила. Он похож на отца, почти так же решителен, слушает Nautilus Pompilius, общается с отцовскими друзьями папы, живет вместе с сестрой и постоянно разговаривает с папой, незримо присутствующим рядом.

Появляется в комиксах и лучший друг Данилы — немец. Во-первых, в книге показано, как он дошел до бездомной жизни и потерял близкого товарища. А, во-вторых, подчеркивается, что после временной командировки Багрова в США никакой справедливости персонаж добиться не может.

Еще одна альтернативная линия сюжета. Мэрилин вернулась домой и стала бодрой и стильной бабушкой с выкрашенными локонами волос. Как бывшая жительница США она помогает внучкам (судя по всему, дочерям от общего с Данилой сына) подготовиться к олимпиаде по английскому.

Ключевая фраза обоих фильмов о брате, ставшая девизом не только многих русских людей, — о правде и силе — тоже обыгрывается в сюжете одного из комиксов. Художники визуализировали воспоминания Данилы из кульминационной сцены «Брата», в которой он спас Виктора. Нарисован и сом, которого испугался маленький Даня, и тяжелый путь после рыбалки, а еще показано, как старший читает младшему на ночь «Повесть о житии Александра Невского», в котором и звучит фраза про силу в правде, ставшая девизом Багрова и СВО.

В других новеллах книги комиксов показано, каким-таким «писарем» мог служить Данила, откуда взялся застенчивый кондуктор трамвая и как Немец потерял лучшего друга; купить их можно на сайте издательства Bubble.

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