Основная версия шоу «Голос» может пропасть из эфира. При этом детский «Голос» уже снимают без Дмитрия Нагиева

По понятным причинам сетка Первого канала перекраивается. Из нее исчезают некоторые развлекательные программы и шоу с Иваном Ургантом, Максимом Галкиным и Дмитрием Нагиевым, а на смену приходят продолжительные информационные блоки и передача «Свои».

Вот и вокального шоу «Голос» коснулись перемены. Во-первых, самую взрослую версию проекта ведет теперь Лариса Гузеева. Во-вторых, проект переехал с вечера пятницы на предпрайм воскресенья.

Кроме того, в ближайшее время может измениться и привычный календарь выхода в эфир трех версий шоу. Обычно это было так: финал «Голоса» заканчивался или в Новый год, или сразу после него, затем шел проект «Голос.Дети», а осенью — «Голос.60+», сразу после которого запускали основной «Голос» и так по кругу.

Теперь основная версия «Голоса» вполне может встать на паузу — вместо него место в прайме займет шоу «Фантастика», вести которое поручили Вадиму Галыгину. В жюри проекта — Дима Билан, Дарья Мороз, Дмитрий Маликов и Александра Ребенок. Это тоже вокальное шоу, хоть и футуристического толка, поэтому выпускать сразу два магистральных проекта параллельно, скорее всего, никто не станет.

По крайней мере, про съемки 11 сезона основного «Голоса» пока ничего не слышно. Зато детский «Голос» в павильонах «Мосфильма» уже начали снимать. Там нет Дмитрия Нагиева, но зато среди ведущих снова Агата Муцениеце. Состав наставников Первый канал пока не разглашает, но есть подозрения, что в качестве вокального тренера может выступить певица Максим. https://www.kp.ru/daily/27444/4647087/.

Стоит отметить, что раньше так и было: хронологически сначала снимали детский «Голос», а затем и взрослый. Но именно в 2022 году появились серьезные основания полагать, что впервые за 10 лет классический «Голос» в эфир не выйдет.