Дмитрий Песков: Песни, посвящённые Героям спецоперации - часть общей культуры

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- … Дмитрий Сергеевич, в июне в Ашхабаде, отвечая на вопрос «Комсомольской правды», Владимир Путин сказал, что о Героях спецоперации мы должны и песни, и стихи слагать, и памятники им ставить, и фильмы снимать, - напомнил журналист «КП» в разговоре с официальным представителем Кремля в четверг, 22 сентября.

Затем я рассказал о том, что на Радио «Комсомольской правда» на днях побывали певец Шаман с известной песней «Встанем». А Азиза и Илья Резник презентовали композицию , о которой я рассказывал президенту, «Любимые не умирают».

После этого я спросил:

- В Кремле слушают, знают, и как оценивают все это?.. Как к этому относится президент? И, может быть, пора уже не фрагментами все показывать… Ну, идут на некоторых телеканалах, на «Россия 1», «Россия 24», такие сюжеты. А может быть, централизованно, во всероссийском масштабе как-то представить этот слой военной культуры, скажем так?

- Это часть общей культуры, - сказал пресс-секретарь. - И, конечно, талантливые произведения, они заслуживают самой высокой оценки.

Вот все, что я могу сказать.

- Понял. Спасибо.