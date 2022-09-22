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Звезды22 сентября 2022 12:00

«Юное тело в голубом одеяле» Певица МакSим дебютирует наставницей шоу «Голос.Дети»

Съемки десятого сезона вокального проекта уже стартовали
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
МакSим войдет в состав наставников шоу «Голос.Дети»

МакSим войдет в состав наставников шоу «Голос.Дети»

Чудесным образом спасшаяся после длительной комы из-за коронавируса певица МакSим (Марина Абросимова) войдет в состав наставников шоу «Голос.Дети», съемки которого проходят на «Мосфильме».

Артистка ни разу не работала в проекте, не приходила туда в качестве приглашенной звезды, но в юбилейном — десятом — сезоне стала вокальным тренером. В последнее время МакSим занималась восстановлением голоса и здоровьем, поэтому на телевидении появлялась не так часто. Зрители могут помнить ее по проекту «Маска» (НТВ), в котором артистка выступала в образе Мыши.

Вместе с МакSим красные кресла наставников займут Баста и Егор Крид — резидент ОАЭ, уже работавший в детском «Голосе», часто критикуемый зрителем, но полюбившийся маленьким артистам.

А вот Светланы Лободы по понятным причинам в шоу «Голос.Дети» не оказалось.

Одной из ведущих проекта уже который год подряд будет работать мама двоих детей Агата Муцениеце. Дмитрия Нагиева в шоу не будет.

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