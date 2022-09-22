Главное, ребята, вытащить своих. А с остальным разберемся после победы Фото: REUTERS

Россия и Украина совершили обмен пленными. Масштабный. Им отдали 200 с чем-то, бывших в нашем плену, нам пока вернули 55, но должны привезти еще. Сколько всего – будет известно по окончании процедуры. Украина празднует, хотя праздновать это событие надо нам.

Да, отдали командиров "Азова"(запрещен в РФ) и приговоренных к смертной казни в ДНР иностранных наемников. Но после вхождения ЛДНР в состав РФ их бы все равно не казнили. А командиры запрещенного "Азова" не вернутся на Украину и не возьмут в руки оружие, пока окончательно не закончатся боевые действия. Они интернированы в Турции под личные обязательства Эрдогана.

Плевать, в конце концов, что там будет с ними всеми, они все равно уже не станут людьми. Главное – мы вытащили своих. Наших. Тех, кто в плену на Украине подвергался чудовищным пыткам. В отличие от возвращенных на Украину, у которых в нашем плену было трехразовое питание, медицинское обслуживание, прогулки и свободное время для чтения. И они, сходя с трапа самолета, звонили домой и прерывающимися голосами сообщали своим семьям: "Все хорошо. Вытирайте слезы. Я дома. Я в России". Несколько десятков семей в России стали счастливыми. Жены, дети, мамы, папы счастливы. Несколько десятков наших Героев остались живы. А на остальное – наплевать.

Представьте на их месте себя. Вы в плену, где, встречая каждый новый день и зная, что он принесет боль, боль и еще раз боль, физические и моральные пытки, вы даже не знаете, доведется ли вам его проводить. Или он закончится без вас и вашей боли.

Кстати, уж извините, сам вид не измученных, а здоровых украинских "обменников" свидетельствует для ВСУшников, что в русский плен сдаваться можно, там тепло, сухо, не бьют и не пытают, а кормят и моют.

И, да, Медведчук. Как же без него. А что вам Медведчук? Он вам так важен? Или вы хотите, чтобы он и дальше там сидел. Как сказал глава ДНР Денис Пушилин, "только на моих глазах, при участии Виктора Медведчука были освобождены тысячи ребят". Это он про дончан, не украинцев. Вам просто хочется, чтобы в застенках СБУ был еще один, над кем могли бы изгаляться? Может, вам в СБУ записаться?

Главное, ребята, вытащить своих. А с остальным разберемся после победы.