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Общество23 сентября 2022 8:35

Как выбрать качественный смартфон и не прогадать – рассказываем на примере Infinix Note 12 Pro

Современные покупатели делают выбор в сторону разумного потребления. Все больше прогрессивных пользователей отказывается переплачивать за бренд. Они точно знают, что хотят получить от устройства за свои деньги

Для таких пользователей стоит обратить внимание на продукцию компании Infinix, которая предлагает надежные качественные решения по привлекательным ценам. На сегодня Infinix является одной из самых быстрорастущих компаний в сфере мобильных технологий и уже завоевала лидирующие позиции в странах Африки и Азии, и теперь уверенно покоряет сердца российских пользователей.

Новинка Infinix - cмартфон Note 12 Pro – предлагает мощные характеристики за разумные деньги.

Качество сборки не вызывает вопросов – стильный лаконичный внешний вид придется по душе даже самым взыскательным пользователям. Отдельного внимания заслуживает расположение камер, заключенных в круглый блок на глянцевой вставке задней панели. Смартфон выполнен в классическом черном цвете. Для любителей нестандартных решений предлагается небесно-голубой цвет. Infinix Note 12 Pro имеет диагональ 6,7 дюймов с разрешением FHD+ и AMOLED матрицей, что гарантирует качественное и яркое изображение на большом экране. Пользователям не придется напрягать глаза, рассматривая детали. При этом смартфон эргономичен и удобно лежит в руке.

Теперь перейдем к функциональности. Под капотом Note 12 Pro притаился мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99, выполненный по 6-нм технологическому процессу. Обновленный G99 полностью раскрывает возможности смартфона, повышая его производительность и обеспечивая молниеносную скорость работы. При этом энергопотребление процессора снизилось на 10% по сравнению с предыдущим поколением, а это означает еще больше времени работы Infinix Note 12 Pro без подзарядки. Стоит отметить, что Infinix Note 12 Pro стал одним из первых смартфонов в мире, использующих процессор Helio G99.

Другим важным параметром эффективной работы смартфона является память. В Note 12 Pro установлено 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти для хранения множества фотографий, видео, игр и полезных приложений. Но чтобы держать открытыми большое количество окон, обеспечивая при этом работу приложений без лагов и зависаний, Infinix Note 12 Pro позволяет увеличить оперативную память до 13 Гб! Так что смартфон будет справляться с большими нагрузками в режиме многозадачности на отлично!

Для любителей игр предусмотрена игровая оптимизация Monster Game Kit, позволяющая добиться максимального погружения в игровой процесс и повысить производительность смартфона. Infinix Note 12 Pro оснастили стереодинамиками — далеко не каждая модель способна похвастать такой фишкой. Меньше шума, большой диапазон вибрации и непередаваемые ощущения от геймплея гарантирует система X-axis. Она позволяет получить реалистичные ощущения благодаря двойному виброотклику. А чтобы все это не грелось на максимальных нагрузках, в Note 12 Pro установлено девять слоев графита для эффективного охлаждения.

На задней панели Note 12 Pro расположились три камеры для классных фотографий.

108 Мп камера с повышенной светочувствительностью позволяет снимать фотографии в сверхвысоком разрешении и запечатлеть мельчайшие детали. Особенно стоит отметить режим ночной съемки. Объединение пикселей 9-в-1 позволяет добиться максимального качества при практически полном отсутствии света.

16 Мп фронтальная камера не подведет – блестящие селфи в любой ситуации украсят ваши соцсети.

Автономность без вопросов. Аккумулятор на 5000 мАч вместе с энергоэффективным чипсетом и AMOLED-дисплеем обеспечивает неплохую автономность. Infinix NOTE 12 PRO спокойно выдерживает сутки работы, даже если активно играть, общаться и смотреть видео. А в более спокойном режиме – полтора дня без подзарядки. Быстро восстановить работу смартфона поможет быстрая и безопасная зарядка на 33 Вт: на пополнение запасов аккумулятора с 0 до 80% требуется примерно час.

Настало время раскрыть главный козырь – это цена. Infinix Note 12 Pro стоит 24 990 рублей. Однако сейчас в честь старта продаж действует специальная скидка в размере 5 000 рублей. Так что приобрести новый Note 12 Pro можно всего за 19 990 рублей, и это действительно очень выгодное предложение. Не упустите!

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