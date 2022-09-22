ВЦИОМ: Число россиян, готовых полностью отказаться от автомобиля, выросло более чем в два раза

Причина отказа от авто - польза для здоровья от передвижения пешком и на велосипеде. Фото: Shutterstock

Автомобиль уже не только не роскошь, но и для многих не самое предпочтительное средство передвижения. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с недавним исследованием ВЦИОМ, проведенным к Всемирному дню без автомобиля.

Социологи подсчитали, что за последние 4 года доля тех, кто готов полностью отказаться от личного транспорта, выросла более чем в два раза, говорится на сайте ВЦИОМ. В основном, это те, у кого в семье нет автомобиля. Не слишком тянется рука к рулю и у жителей городов с населением 500-950 тыс. чел.

Однако те, кто яростно «топит» за свои лошадиные силы, и не собирается ходить пешком или пересаживаться на метро, по-прежнему в большинстве, правда, уже не в таком подавляющем. Это, прежде всего, сами автовладельцы, молодежь 18-24 лет и жители городов-миллионников. Если спросить их: «Ну, зачем вам этот автомобиль?», то большинство ответит: «Мне так удобно и комфортно». Среди других резонов социологи назвали наличие в семье маленьких детей (на это, в основном указывали женщины), поездки на работу или работу, связанную с вождением автомобиля. Кстати, поездки на дачу оказались в конце списка аргументов за автомобиль.

Опрос подтвердил сложность и противоречивость нашего русского характера. С одной стороны, стало больше тех, кто готов отказаться от автомобиля. Но с другой, так же активно растет и число купивших себе четырехколесного друга. А полку тех, для кого приобретенный автомобиль стал в семье вторым и даже третьим, прибыло в 5 раз больше, чем, например, 10 лет назад.

Получается, вот такие мы. Покупаем автомобили, а потом недоумеваем: «Зачем мы это сделали?» Кстати, такое отношения к личному транспорту подтверждается и показателями пробега у машин, выставленных на продажу. Корреспондент «КП» подсчитал, что на сайте auto.ru среди импортных «десятилеток» и старше доля авто, не прошедших и 100 тыс. км, составляет 12%. То есть ездили на них, по сути, только на дачу.

Среди причин, заставляющих отказаться от использования автомобиля, россияне называют стремление улучшить экологию, доступность общественного транспорта, дороговизну содержания машины. А еще — пользу для здоровья от передвижения пешком и на велосипеде.

Как россияне относятся к личному автомобилю. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

СПРАВКА «КП»

Всемирный день без автомобиля отмечается 22 сентября. Автомобилистам и мотоциклистам в этот день предлагается отказаться от использования транспортных средств. В городах проводятся мероприятия, которые пропагандирует пешее и велосипедное передвижение, использование общественного транспорта, а также развитие возможностей для работы и досуга в шаговой доступности. В Москве, например, будут действовать льготные условия проката велосипедов.

КАК РОССИЯНЕ ОТНОСЯТСЯ К ЛИЧНОМУ АВТОМОБИЛЮ, % ответивших

2018 г. и 2022 г.

Готов полностью отказаться 5; 12

Не готов к отказу или ограничению ни при каких условиях 74; 53

Допускаю ограничение 20; 23

Затрудняюсь ответить 1; 12

Источник: ВЦИОМ